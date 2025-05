Tennis, Internazionali BNL d'Italia, lunedì perfetto per Jannik Sinner e Jasmine Paolini che volano sulla terra rossa del Centrale

JANNIK SINNER ELIMINA DE JONG IN UN CENTRALE GREMITO

Il cammino di Jannik Sinner illumina ancora il Foro Italico e accende sempre di più i cuori degli appassionati italiani e non solo. Prestazione solida da parte dell’altoatesino che si è sbarazzato in due set dell’olandese Jesper de Jong, chiudendo con il punteggio di 6-4, 6-2. Il numero uno del ranking mondiale, prosegue così una striscia positiva che non accenna a fermarsi, arrivata ora a 23 successi consecutivi, la più lunga della sua carriera. Una dimostrazione ulteriore del suo momento di grazia, in un torneo dove l’Italia maschile non vede un trionfo dal lontano 1976. Il match è iniziato con un Sinner attento, ma prudente, intento a studiare un avversario aggressivo e dotato di una buona sensibilità, ma che ha faticato a reggere la consistenza dei colpi dell’azzurro. Dopo un primo scambio di break point non concretizzati, Sinner ha preso il controllo della partita, dominando gli scambi da fondo campo e dettando i ritmi. Un ace tagliato da sinistra nel primo turno di servizio ha dato il primo vero segnale di supremazia. De Jong, da quel momento, ha iniziato a rincorrere, ma la differenza di peso dei colpi e la solidità dell'azzurro si è fatta sempre più evidente. Sugli spalti, il calore del pubblico ha fatto da cornice a una giornata dal sapore estivo. In campo, Jannik ha saputo offrire spettacolo, comandando gli scambi con autorità, concedendosi anche qualche colpo di classe come una delicata volée che ha mandato l’olandese fuori posizione. Nonostante una leggera flessione a metà del primo set, con De Jong che è riuscito a recuperare un break e a portarsi sul 4-4, Sinner ha ripreso subito il comando del gioco, chiudendo il parziale con decisione. La seconda frazione ha visto l’olandese iniziare in salita, costretto subito a rincorrere. Un incidente al polso, dopo una scivolata, ha ulteriormente complicato il suo tentativo di rientro. Jannik si è avvicinato per accertarsi delle condizioni dell’avversario, dimostrando grande sportività. Negli ultimi giochi, poi, la resistenza di De Jong è calata drasticamente e Sinner ha messo in fila 12 punti consecutivi, volando agli ottavi di finale, dove ritroverà l’argentino Francisco Cerundolo, l’ultimo ad averlo battuto a Roma nel 2023.