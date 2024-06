Azzurri, vittoria convincente contro la Bosnia Erzegovina, 1-0 per l'Italia con gol di Frattesi

PASSI IN AVANTI

Si parte per la Germania con un buon viatico: la convincente vittoria di Empoli contro la Bosnia Erzegovina. Rispetto allo scialbo 0-0 contro la Turchia, la seconda amichevole ha mostrato una versione più brillante degli azzurri. A tratti abbiamo visto una squadra veloce, capace di intessere buone trame di gioco. Bisogna migliorare su due aspetti: la continuità durante i 90 minuti, soprattutto l’efficacia sottoporta. Il punteggio dice uno a zero, al culmine di una partita dominata. Questa era soltanto una amichevole, ma con i tre punti in palio in casi del genere, sarà opportuno segnare altri gol per stare tranquilli.

FRATTESI DECISIVO

La rete decisiva l'ha segnata Davide Frattesi al trentottesimo minuto del primo tempo con un piatto al volo su assist perfetto di Chiesa. Il centrocampista dell’Inter in precedenza era stato protagonista di almeno altre due occasioni, ma non era riuscito a sfruttarle. L’Italia ha sfiorato il raddoppio nel secondo tempo, soprattutto con Scamacca. Al 18esimo della ripresa l’attaccante dell’Atalanta ha concluso al volo una spettacolare azione in velocità degli azzurri, ma ha trovato la deviazione in corner del portiere Pirić, che poco dopo ha disinnescato un altro tiro di Scamacca. La Bosnia ha avuto soltanto un’occasione a inizio partita, un errore di Calafiori ha liberato Hajradinovic, sul quale è stato bravissimo Donnarumma. Il portiere degli azzurri, dopo la parata iniziale, ha fatto da spettatore.