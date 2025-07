Week end di maxi esodo, annunciato traffico intenso verso le località di villeggiatura

SI PARTE

Gli italiani partono per le vacanze. Per molti queste sono le ultime ore al lavoro, magari con la valigia già pronta. E’ iniziato un week end di maxi esodo. Oggi domani e domenica saranno tre giorni da bollino rosso, previsto traffico intenso, specie verso le località di villeggiatura. I picchi si attendono per il pomeriggio e la serata di oggi, per domani mattina e per domenica sera. I tratti con maggiore traffico saranno quelli in direzione sud, si tratta delle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani.

MILIONI IN MARCIA

Anas annuncia che nel fine settimana circoleranno 13 milioni e 247 mila veicoli. Per cercare di evitare disagi, da oggi e fino all'8 settembre saranno chiusi o sospesi 1348 cantieri, l81% del totale. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da oggi e fino al 31 agosto sulle strade e autostrade di competenza ci saranno oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli. Sul fronte traffico ci sono poi due giorni da bollino nero: sabato 2 agosto e sabato 9 agosto. Su RTL 102.5 aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità in collegamento con Autostrade per l’Italia.

TRENI, AEREI E NAVI

In questi giorni presi d’assalto anche stazioni, porti e aeroporti. A Roma Fiumicino in questo week end si toccherà il picco di transiti. Per chi viaggia in aereo è arrivato il via libera al trasporto di liquidi sopra i 100 millilitri anche nel bagaglio a mano, ma solo negli aeroporti che dispongono degli scanner di nuova generazione. E per chi parte per voli nazionali o all’interno dell’Unione Europea non ci sarà più il controllo documenti al momento dell’imbarco.

STRUTTURE RICETTIVE

C’è chi per le vacanze raggiunge parenti o una seconda casa, ma soprattutto c’è chi andrà in hotel, villaggi, case in affitto, campeggi. Secondo Confesercenti in questo fine settimana ci saranno quasi sei milioni e mezzo di presenze nelle strutture ricettive. Le prenotazioni raccolte sulle principali piattaforme online indicano un tasso di saturazione medio del 79%, quasi otto camere occupate su dieci. Un dato positivo, ma leggermente inferiore al 2024, quando nello stesso periodo era stato rilevato l'82%.

IL MARE TIRA SEMPRE

Molto attrattive le località dei laghi e marine, che registrano rispettivamente l'89% e l'88% di occupazione. In frenata le città d'arte, al 72%, anche le località termali si fermano al 71%. Le destinazioni montane segnano un 76% di riempimento e quelle rurali e collinari il 75%. Il Nord Ovest guida la classifica con un tasso di occupazione dell'81%, trainato dalle buone performance della Liguria. Segue il Nord Est, con il 79%, soprattutto grazie alla buona performance delle strutture del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Sotto la media, invece, il Centro (76%) e il Sud con le Isole (75%), nonostante i buoni risultati di Sardegna e Puglia