Partita del cuore a L'Aquila, i cantanti battono i politici con il punteggio di 8-6

GRINTA E MOTIVAZIONE

Il mister dei politici, il presidente del Senato Ignazio La Russa, prima del fischio d’inizio ha cercato di motivare i suoi con una citazione a lui cara: “Bisogna rivincere e …” ma ridendo non ha completato la frase di mussoliana memoria. Forse per questo a vincere sono stati i cantanti, che così hanno vendicato la sconfitta ai calci di rigore subita l’anno scorso.

VITTORIA DEI CANTANTI

Allo Stadio Gran Sasso d’Italia di L’Aquila è andata in scena la partita del cuore. La Nazionale Cantanti ha battuto la rappresentativa di politici con il punteggio di 8-6. Avvio fulminante dei cantanti, che hanno dominato il primo tempo. I parlamentari hanno provato a risalire la china nella ripresa, ma il tentativo di rimonta non si è completato. Forse è mancata la malgama, quella che il vecchio presidente del Catania Massimino voleva comprare al calcio mercato; del resto è già difficile trovare l’accordo all’interno delle coalizioni, figuratevi tra maggioranza e opposizione…

GIORGETTI NON E' ZOFF

Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti è un grande appassionato di calcio, gioca in porta e dice di ispirarsi a Zoff. Ma dopo un minuto e mezzo aveva già incassato due gol. Forse perché è sceso in campo senza occhiali, o magari sarà colpa dei soliti comunisti che giocavano in difesa. I cantanti Benji e Fede non solo sono una coppia artistica, sono anche gemelli del gol visto che nel primo tempo hanno segnato una doppietta a testa fissando il punteggio sul 4-0.

DIALOGO AL CENTRO

Nella ripresa la Nazionale Politici ha cercato di rialzarsi, la coppia Renzi-Mulè ha funzionato, facile dire che la chiave è stato convergere verso il centro. Entrambi hanno messo il loro nome sul tabellino dei marcatori, poi però i cantanti hanno di nuovo piazzato un acuto vincente. Moreno è stato scelto come migliore in campo.

PAPA E BENEFICENZA

A vincere come sempre è stata la beneficenza: il ricavato sarà destinato al "Progetto Accoglienza", promosso dalla Fondazione Bambino Gesù e dalla Caritas Italiana, per fornire vitto, alloggio e assistenza alle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati, provenienti dall’Italia e dall’estero. Prima del fischio d’inizio è stato anche diffuso un messaggio di Papa Leone XIV: “E’ ancora possibile incontrarsi, anche in un tempo di divisioni, di bombe e di guerre”