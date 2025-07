Nuovo massiccio attacco russo contro l'Ucraina; colpita Kiev, bilancio di un morto e sei feriti

ATTACCO IN PIU' CITTA'

Le prime esplosioni si sono sentite poco dopo la mezzanotte e il popolo ucraino ha capito che sarebbe stata una lunga notte: chi ha potuto l’ha trascorsa nei rifugi. L’attacco della Russia è stato particolarmente massiccio, sui cieli ucraini sono volati droni d'attacco e missili provenienti da diverse basi. Si calcola siano stati circa 450 i droni impegnati. Colpita Kiev, ma si sono udite esplosioni in molte altre regioni: droni russi sono entrati in azione a Kharkiv, Chernihiv, Kiev, Sumy, Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia e Kherson.

LA LUNGA NOTTE DI KIEV

Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko ha subito lanciato l’allerta: “ in città si sono udite esplosioni durante un attacco di droni e dopo la minaccia di raid russi con missili ipersonici Kinzhal. Sono scattate le operazioni di soccorso, restate nei rifugi”. A seguito dell'attacco, il tetto di un edificio non residenziale nel quartiere Darnytskyi di Kiev ha preso fuoco. A Kharkiv sono stati segnalati almeno 11 edifici danneggiati nel distretto di Kyivskyi.

MORTI E FERITI

All’alba si è saputo che a Kiev almeno una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite a causa delle esplosioni provocate dagli attacchi russi. La vittima era un uomo che si trovava nel distretto di Solomyanskyi, cinque persone di età compresa tra 36 e 55 anni e una ragazza quindicenne sono rimaste ferite da schegge. In seguito all'attacco sono stati danneggiati tra l'altro una scuola materna, una stazione della metropolitana, magazzini e alcuni veicoli.

ATTACCO A MOSCA

Non si è fatta attendere la risposta dell’Ucraina, con lancio di missili e droni verso la Russia. La maggior parte è stata intercettata dalla contraerea. Alcuni missili erano indirizzati verso Mosca, dove per la quinta notte consecutiva è scattato l’allarme. Il sindaco della capitale Sergey Sobyanin ha riferito di attacchi di droni ucraini contro la capitale per la quinta notte consecutiva, mentre il governatore dell'Oblast di Rostov, Yuri Slyusar ha fatto sapere che, a seguito di altri attacchi, è scoppiato un incendio in una stazione ferroviaria nel villaggio di Kamenolomni.

APPELLO CADUTO NEL VUOTO

Nei giorni scorsi il presidente ucraino Zelensky aveva proposto a Putin di riavviare una trattativa, ma il Cremlino non ha raccolto l’appello, anzi ha intensificato gli attacchi. La minaccia di Trump ( che sperava di chiudere la guerra in poche ore ma ne è rimasto impanato come gli altri) non ha scalfito le certezze russe. Secondo un generale tedesco Mosca sta preparando un maxi attacco, con 2000 droni utilizzati. Nel frattempo la Cina si schiera con il Cremlino e definisce un errore le sanzioni contro la Russia decise dall’Unione Europea.