Calcio, l'Italia batte la Moldavia 2 a 0 e Luciano Spalletti saluta la Nazionale, mentre si attende il nome del nuovo commissario tecnico

L’Italia chiude con un successo amaro l’ultima partita del suo cammino nelle qualificazioni mondiali sotto la guida di Luciano Spalletti. Un 2-0 contro la Moldova che, al di là del risultato, racconta una serata grigia, fatta di occasioni mancate, poca brillantezza e un’atmosfera tesa in uno stadio semivuoto e poco coinvolto. A Reggio Emilia, dove si giocava per mantenere vive le flebili speranze di recuperare terreno sulla Norvegia, la Nazionale ha sì portato a casa i tre punti, ma senza convincere.

LA RIPRESA

Nella ripresa Spalletti inserisce Barella e Orsolini, e proprio da un’azione costruita da quest’ultimo arriva il raddoppio. Su un cross basso dalla destra, Frattesi manca l’appuntamento con il pallone, ma alle sue spalle c’è Andrea Cambiaso che colpisce con precisione e firma il 2-0. Il secondo gol sembra ridare fiducia agli Azzurri, che per qualche minuto prendono in mano la partita e vanno vicini al terzo centro con Frattesi e Orsolini. Ma l’entusiasmo dura poco.

LA NORVEGIA VINCE CON HAALAND E SI ATTENDE IL NOME DEL PROSSIMO CT AZZURRO

Intanto, dalla partita della Norvegia arriva la notizia del vantaggio firmato da Haaland, che rende ancora più difficile la rincorsa dell’Italia: il distacco in classifica resta ampio, e la differenza reti gioca ulteriormente contro gli Azzurri. Gli ingressi di Lucca e Maldini nel finale non cambiano il ritmo né il punteggio. Il terzo gol, che avrebbe potuto riaccendere le speranze, non arriva mai. Il fischio finale segna la chiusura di un ciclo durato troppo poco e pieno di interrogativi. L’Italia saluta Spalletti tra qualche applauso e molti dubbi, con una prestazione che lascia l’amaro in bocca più che entusiasmo. Ora resta da capire chi sarà il prossimo a sedersi sulla panchina azzurra, mentre le sfide decisive per il futuro mondiale della Nazionale incombono.