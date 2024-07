Trump: mi sono preso una pallottola per la democrazia, apprezzo Putin e Xi Jin Ping, Biden è il peggiore

UNA PALLOTTOLA PER LA DEMOCRAZIA

L’attacco del comizio è stato ad effetto: “Mi sono preso una pallottola per il bene della democrazia, anche se vogliono farmi passare per estremista”. Lo ha detto Donald Trump parlando davanti ai suoi sostenitori nell’area di Gran Rapdis, nel Michigan. Il candidato repubblicano è così tornato sull’attentato che ha subito otto giorni fa in Pennsylvania, quando un proiettile gli ha sfiorato l’orecchio destro. L’ex presidente si è salvato per una questione di centimetri e ha sottolineato: “Avrei potuto non essere qui, ma avevo Dio accanto a me”.

SOSTEGNO A CINA E RUSSIA

Nel suo comizio, Donald Trump ha fatto un endorsment importante a due forze che vengono considerate nemiche dell’Occidente, la Cina e la Russia. Il tycoon ha svelato di aver ricevuto lettere di sostegno dopo l’attentato dai presidenti Xi Jin Ping e Vladimir Putin: “Sono smart e tosti, amano il loro paese – ha affermato Trump- in particolare Xi è una persona brillante che controlla un miliardo e quattrocento milioni di persone con il pugno di ferro”. Insomma, una specie di approvazione di un regime totalitario…

IL RAPPORTO CON MUSK

Trump nel suo comizio nel Michigan ha anche affrontato temi economici e si è concentrato in particolare sul settore automobilistico: “Salverò l'industria dell'auto dall'essere obliterata. Adoro Elon Musk, è brillante. Io sono a favore delle auto elettriche ma non sono per tutti: alcuni devono guidare per lunghe distanze, e sono più costose”. Ancora su Musk, il candidato repubblicano ha aggiunto: "Ogni volta che lo chiamo mi dice di avere una nuova idea per un razzo. Dobbiamo rendere la vita facile per le persone brillanti. Elon mi ha appoggiato l'altro giorno, mi dà 45 milioni al mese.”