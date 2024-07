L'arbitro italiano Daniele Orsato in corsa per la finale degli Europei a Berlino

Trevigiano di Schio, 48 anni , in carriera Daniele Orsato tra l’altro ha arbitrato la finale di Champions League 2020 tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco e una semifinale mondiale nel 2022 in Qatar tra Argentina e Croazia. Nel campionato di serie A ha diretto 289 incontri, l’ultimo è stato Atalanta-Fiorentina con tanto di “pasillo de honor” organizzato dai calciatori in suo onore. Internazionale dal 2010, al mondiale di Russia del 2018 aveva partecipato come VAR.

Gli azzurri sono fuori dai giochi da più di una settimana, ma ci sono discrete possibilità di vedere una squadra italiana in finale: quella arbitrale, con Daniele Orsato , i suoi assistenti Carbone e Giallatini poi Irrati e Valeri al Var. Orsato è tra i migliori arbitri in circolazione, in questo Europeo se l’è cavata bene e questa sarà la sua ultima competizione prima del ritiro. E’ dunque possibile che la Uefa decida di premiare la sua carriera assegnandogli la finale del 14 luglio a Berlino .

I RIVALI PIU' PERICOLOSI

Per Daniele Orsato uno dei concorrenti più pericolosi per la finale di Euro 2024 era lo sloveno Vincic, che però è stato designato per la semifinale Francia-Spagna, quindi di fatto è uscito di scena. Il cliente più insidioso resta il polacco Marciniak, che però non è reduce da una stagione di altissimo livello e in carriera ha già diretto la finale mondiale nel 2022 (magari gli potrebbero assegnare l’altra semifinale, quella di mercoledì tra Inghilterra e Olanda). In corsa anche il britannico Oliver, che però rischia di essere penalizzato dal fatto che l’Inghilterra è ancora in corsa. Occhio poi al tedesco Zwayer: è un outsider, ma gioca in casa.