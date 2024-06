Euro 2024, favola Georgia, che batte il Portogallo e va agli ottavi; Ucraina beffata ed eliminata, come la Repubblica Ceca

PORTOGALLO-GEORGIA 0-2

Questo Europeo verrà ricordato anche per la favola della Georgia: alla prima partecipazione la nazionale di Tbilisi si è anche qualificata per gli ottavi di finale, togliendosi pure la soddisfazione di battere il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Certo, i lusitani erano già promossi agli ottavi anche con la sicurezza del primo posto nel girone. Alla squadra guidata da Martinez è mancata un po' di concentrazione. Ne ha approfittato la Georgia, che ha colpito dopo nemmeno due minuti, con la fuga vincente di Kvaratskhelia. Il Portogallo nel primo tempo ha cercato di reagire e non ha pareggiato solo per le belle parate di Mamadarshvili. Ma a inizio ripresa i georgiani sono partiti forte: prima Kvara ha sprecato un'ottima occasione, poi ha raddoppiato con il rigore trasformato da Mikautadze. Cristiano Ronaldo in ombra e sostituito nel secondo tempo: CR7 non ha gradito e non ha nascosto il suo disappunto.





TURCHIA-REPUBBLICA CECA 2-1

La Turchia ha colto un successo last minute, ma sarebbe bastato anche un pareggio per arrivare agli ottavi; alla Repubblica Ceca non è riuscito il ribaltone e la squadra torna a Praga. Partita condizionata dall'espulsione del giocatore della Fiorentina Barak, che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica già alla metà del primo tempo. A inizio ripresa turchi in vantaggio con un bellissimo gol di Calhanoglu, un tiro d'esterno di rara potenza e precisione. I ceki non si sono arresi e - pur in dieci- hanno raggiunto il pareggio con Soucek al 66esimo. Un altro loro gol avrebbe ribaltato la situazione e la nazionale di Montella per qualche istante ha tremato. Ma il gol di Tosun in pieno recupero ha fatto partire i titoli di coda.

UCRAINA-BELGIO 0-0

Il pareggio senza reti ha un sapore molto diverso per le due squadre: il Belgio ha mancato l’assalto al primo posto del girone ma si è comunque qualificato per gli ottavi di finale, l’Ucraina invece è costretta a tornare a casa. Ed è una eliminazione beffarda, visto che gli ucraini hanno totalizzato quattro punti tanti quanti ne ha fatti la Romania che si è piazzata al primo posto. Tutto è stato deciso dalla differenza reti segnate. Nella prima ora di gioco le occasioni più importanti le ha avute e fallite il Belgio. Nel finale l’Ucraina ha capito che serviva un colpo di coda e ha alzato il baricentro: nel recupero chance per Sudakov, ma il suo tiro è stato parato.

SLOVACCHIA-ROMANIA 1-1

Il pareggio qualificava entrambe e la partita si è conclusa proprio in parità. In particolare nel secondo tempo si è avuta la sensazione di un patto di non belligeranza. La gara è stata un po’ più combattuta nel primo tempo, ma comunque sempre equilibrata. Vantaggio della Slovacchia al 24esimo minuto con gol di Duda, tredici minuti più tardi ecco il pareggio romeno con il calcio di rigore trasformato da Marin. Poi ha prevalso la voglia di non farsi male. Romania felice per un primo posto nel girone non pronosticabile alla vigilia. La Slovacchia si accontenta del ripescaggio da terza piazzata.