E' scattata l'operazione Europei, gli azzurri di Spalletti sono sbarcati in Germania

AZZURRI IN GERMANIA

L’operazione Europei è ufficialmente iniziata. Gli azzurri sono sbarcati in Germania. Il volo charter decollato da Firenze è atterrato a Dortmund. Da lì il trasferimento nella vicina Iserlhon, cittadina della Renania, sede del quartier generale della Nazionale. Qui l’Italia alloggerà in un hotel immerso nel verde, si allenerà in un centro sportivo rinnovato per l’occasione. E qui domani verrà inaugurata Casa Azzurri, dove ci sarà il centro stampa e gli spazi dei vari sponsor.

SABATO ITALIA-ALBANIA

Gli Europei inizieranno venerdì con la gara inaugurale Germania-Scozia, Italia in campo sabato sera, proprio a Dortmund, contro l’Albania. Sarà fondamentale partire con il piede giusto per mettere in discesa un girone che si annuncia difficile vista la presenza anche di Spagna e Croazia. La nazionale di Spalletti tornerà in campo il 20 giugno a Gelsenkirchen contro gli spagnoli, terza partita contro i croati il 24 giugno a Lipsia. In questa prima fase Italia sempre in campo alle ore 21.00.

FINALE A BERLINO

Presenti 24 Nazionali, che si contendono la 17ª edizione del torneo in dieci stadi tedeschi: Berlino, Colonia, Monaco di Baviera, Francoforte, Amburgo, Dortmund, Lipsia, Gelsenkirchen, Stoccarda e Düsseldorf. Accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime due squadre di ogni girone più le quattro migliori terze. Gli ottavi di finale sono in programma tra il 29 giugno e il 2 luglio, i quarti il 5 e il 6 luglio, le semifinali il 9 e il 10 luglio. Finale il 14 luglio a Berlino.