Nations League, oggi Germania-Italia, la sfida vale l’accesso alle semifinali della competizione europea

La Germania ospita l'Italia al Signal Iduna Park di Dortmund per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Nations League. Il match, che si disputerà oggi, domenica 23 marzo, con fischio d'inizio alle 20:45, si preannuncia carico di emozioni. Gli azzurri infatti devono recuperare dopo la sconfitta subita a Milano giovedì sera. Si parte dalla vittoria tedesca per 2-1 nell'andata a San Siro. La partita si preannuncia un incontro senza esclusione di colpi. Entrambe le squadre sono determinate a centrare il passaggio alle semifinali ma dovranno lottare fino alla fine. La Germania si prepara a sfruttare la spinta del pubblico di casa e la sua forza offensiva, mentre l’Italia di Spalletti, dopo aver dimostrato di poter mettere in difficoltà la Germania, è pronta a scendere in campo con lo stesso spirito combattivo visto a San Siro.





Spalletti, dobbiamo avere lo stesso spirito dell’andata

Il Ct dell’Italia, Luciano Spalletti è convinto che la sua squadra abbia le potenzialità per ribaltare il risultato. Lo ha ribadito alla vigilia della sfida con i tedeschi. Nonostante la sconfitta di misura a San Siro, gli azzurri hanno mostrato un gioco di qualità, con buone occasioni per segnare e una solida difesa, nonostante qualche disattenzione. "Abbiamo giocato una buona partita, abbiamo avuto le situazioni per vincere", ha dichiarato Spalletti. "Se riusciremo a ripetere lo stesso comportamento visto giovedì, sono sicuro che il risultato sarà diverso." Il tecnico ha anche sottolineato l'importanza di mantenere vivo il ricordo delle imprese passate, come quelle del 2006. Spalletti si è però detto concentrato sulla gara di oggi. Con l’infortunio di Calafiori, il Ct potrebbe optare per l’inserimento di Alessandro Buongiorno al fianco della difesa, che in conferenza stampa ha detto che gli Azzurri non devono far diventare un ossessione i gol subiti. Sulla formazione, Spalletti assicura che oggi Bastoni gioca. A gara in corso potrebbero giocare insieme Lucca e Kean. E che quella di questa sera potrebbe anche essere l'occasione per Maldini.





Nagelsmann, vale solo la vittoria

Il commissario tecnico della Nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, durante la conferenza stampa della vigilia ha assicurato che la sua squadra scenderà in campo senza pensare al risultato dell’andata: "L'Italia verrà qui per lottare, ma noi giocheremo per vincere. Partiamo dallo 0-0, il risultato dell'andata non cambia la nostra preparazione" ha detto. Nagelsmann ha fatto riferimento al ricordo della celebre semifinale del Mondiale 2006, vinta dagli azzurri a Dortmund sottolineando che è stato un capitolo doloroso per la Germania, ma quello che conta è il presente: "Abbiamo molte alternative, buone soluzioni, e vogliamo scrivere la nostra storia". Il Ct tedesco ha aggiunto che: "La chiave sarà il possesso palla, dobbiamo creare le giuste opportunità per segnare".