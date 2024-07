Crolla un ponte su una autostrada in Cina, bilancio provvisorio di 11 morti e 30 dispersi

IL CROLLO SOTTO LA PIOGGIA

Le prime notizie che rimbalzano dalla Cina fanno tornare alla memoria la tragedia del Ponte Morandi a Genova. E’ successo ancora una volta: una struttura che sembrava maestosa, sicura e indistruttibile ha ceduto di schianto, portando con sé un pesante carico di vite umane. Come successo a Genova, il crollo del ponte è avvenuto durante un violentissimo acquazzone. Questo non significa che la tragedia sia colpa della pioggia, ma le precipitazioni molto intense e le conseguenti inondazioni potrebbero aver giocato un ruolo.

AUTO E CAMION NEL FIUME

Il crollo del ponte è avvenuto nella provincia dello Shaanxi, nella parte settentrionale della Cina. Erano le 20.40 e sul viadotto autostradale stavano transitando automobili e camion. All’improvviso la struttura ha ceduto: le auto sono precipitate nel vuoto e sono finite in acqua, nel fiume sottostante, in piena per le piogge torrenziali di questi giorni. Le immagini in arrivo dalla Cina mostrano una careggiata di due corsie spezzata in due, con una parte sommersa dall’acqua.

BILANCIO PROVVISORIO

I soccorsi sono stati rapidi, ma per molte persone non c’è stato nulla da fare. In un primo momento sono stati recuperati i cadaveri di 11 persone. Sull’acqua galleggiano i rottami di alcune auto. Ma all’appello manca ancora una trentina di persone, che probabilmente sono state inghiottite e trascinate via dall’acqua insieme a circa venti macchine. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e stanno proseguendo tuttora, ma con il passare del tempo stanno via via diminuendo le speranze di trovare qualcuno in vita e di salvarlo.