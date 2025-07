Che cosa c’è su Gente in edicola da venerdì 18 luglio? Ecco tutte le anticipazioni

La cover dedicata a Jannik Sinner, che ha vinto praticamente tutto. L'ultimo successo è Wimbledon per il tennista amatissimo dal pubblico. Poi, su Gente, c'è un'intervista esclusiva a Raffaele Sollecito.

«Per me Stasi è innocente e lo hanno messo in carcere non avendo un quadro probatorio che potesse condannarlo oltre ogni ragionevole dubbio. Mi sento molto vicino a lui»: così Raffaele Sollecito su Gente, in edicola da venerdì 18 luglio, in un’intervista esclusiva nella quale ripercorre il suo calvario giudiziario. Quattro anni di carcere da innocente con l’accusa di aver ucciso Meredith Kercher con la sua allora fidanzata Amanda Knox. «Nessun inquirente mi ha mai chiesto scusa. Trovare lavoro una volta tornato in libertà è stato come scalare l’Everest». E su Rudy Guede, l’unico condannato per il delitto di Perugia, scarcerato nel 2021 e ora rinviato nuovamente a giudizio per violenza sessuale, dice: «Visto che è stato definito da tutti un bugiardo patologico, di sicuro non vorrei sentire da lui altre menzogne. Lo dico tristemente, ma non mi sorprende affatto quello che gli sta succedendo. D’altronde è un uomo che non si è mai pentito, stiamo a vedere cosa verrà fuori dal nuovo processo».

SOPRAVVIVERE IN CELLA

Tutto quello che c’è da sapere sulla soap opera turca A Woman Scorned

Per qualche ragione, le soap opera turche sono tra le più viste in assoluto in Europa - in Italia e in Spagna soprattutto. Tra le serie tv più amate c’è Sadakatsiz, nota anche come A Woman Scorned e tradotta in italiano anche come Infedele: nel casto attori e attrici molto popolari in Turchia e ormai anche nel resto del mondo come Cansu Dere e Caner Cindoruk.

Olivia Rodrigo: la pop star che ti paga lo psicologo (e altre 5 cose che non sapevi)

Se pensavate che il vostro capo fosse cool perché vi porta i croissant al lunedì mattina, aspettate di scoprire cosa fa Olivia Rodrigo per i suoi dipendenti. Oggi, martedì 15 luglio, la pop star più drammatica della Gen Z conquista l'Ippodromo di San Siro per gli I-Days a Milano, unica data italiana del suo tour mondiale, e porta con sé una rivoluzione nel mondo del lavoro che ha fatto impallidire qualsiasi direttore delle risorse umane. Spoiler: non si tratta di benefit aziendali, ma di qualcosa di molto più prezioso.

La terapeuta del pop

Mentre voi eravate impegnati a piangere su Drivers License per la millesima volta, Olivia Rodrigo stava silenziosamente diventando il capo dei sogni di ogni millennial traumatizzato e lamentoso. La principessa del pop Gen Z non si limita a cantare i vostri drammi esistenziali, ma paga anche lo psicologa ai suoi dipendenti. Durante il Guts World Tour, Olivia ha messo a disposizione della band e dell’intero staff sedute di psico-terapia gratuite. «Un sogno di capo», ha dichiarato entusiasta la sua chitarrista Daisy Spencer. Il gesto non è casuale: papà Rodrigo è uno psicologo e lei stessa ha iniziato l'analisi a 16 anni. Quindi ha trasformato il backstage in un centro benessere mentale itinerante. Ma ci sono almeno altre cinque cose su di lei che vale la pena sapere.