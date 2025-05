Cinema, Final Destination domina gli incassi di tutto il mondo

La settimana scorsa si era parlato del fine settimana più debole dall’inizio del 2025 ad oggi al box office del nostro paese. Nessuno poteva immaginare che dal 15 al 18 maggio si sarebbe fatto anche peggio. Numeri drammatici che confermano come le proposte cinematografiche del momento non sono sufficienti a trascinare le persone nelle sale. Nel frattempo in America continua l’ottimo trend per i film Warner Bros che, dopo l’ottima performance di “Un film Minecraft” e l’incredibile tenuta di “I peccatori”, confermano incassi notevoli con il film horror “Final Destination: Bloodlines”.

IL RILANCIO DI FINAL DESTINATION CONQUISTA IL BOX OFFICE

Missione compiuta. Final Destination torna in sala in una nuova veste e conquista il fine settimana sia in Italia che in Nord America. Il rilancio del franchise sembra aver funzionato e potrebbe garantire altri film per l’inizio di una nuova saga. Nel nostro paese ha debuttato con 594 mila euro, arrivando sulla vetta della top ten. Il pubblico sembra aver apprezzato la pellicola e ciò potrebbe tramutarsi in un buon passaparola. Oltre oceano le cose vanno anche meglio: il film apre con 51 milioni di dollari, superando anche le più rosee aspettative. In tutto il mondo ha già raggiunto quota 102 milioni di dollari che, considerando un budget di produzione di appena 50 milioni, è già un successo enorme.

La trama vede Stefani (Kaitlyn Santa Juana), una studentessa universitaria tormentata da incubi ricorrenti e sempre più angoscianti, incentrati sul crollo di una torre negli anni Sessanta.

Disperata, decide di tornare a casa dal College, convinta che solo una persona possa aiutarla a fermare il ciclo mortale che minaccia di distruggere tutta la sua famiglia. Durante la sua ricerca, scopre che questi incubi non sono semplici sogni, ma una premonizione che ha ereditato da sua nonna Iris (Gabrielle Rose).

I FILM IN TENITURA

Per rimanere in USA, frena bruscamente il titolo Marvel “Thunderbolts*” che potrebbe faticare a raggiungere cifre accettabili per la Disney, nonostante il giudizio positivo di pubblico e critica. Al momento è quota 325 milioni ma la pellicola, nei prossimi giorni, dovrà fare i conti con due uscite importantissime (Lilo & Stitch e Mission Impossible) che potrebbero cannibalizzare il mercato. Continua invece a brillare “I Peccatori” di Coogler che resta nella parte alta della classifica con un totale clamoroso nel mondo di 314 milioni.