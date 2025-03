Cinema, incassi 27-30 marzo 2025: ottimo debutto per Le Assaggiatrici di Soldini, crollo per Biancaneve

Un weekend poco brillante per le sale italiane.

Sicuramente il tempo primaverile, che ha caratterizzato molte zone del nostro paese, ha spinto molte persone a stare all’aperto anziché davanti al grande schermo del cinema.

Nell’ultimo fine settimana di marzo è ancora una volta un titolo italiano a sorprendere in positivo, mentre "Biancaneve" della Disney, pur restando al primo posto, crolla rispetto a sette giorni fa.

E poi c’è “Follemente” di Paolo Genovese che non si vuole arrendere e spera di superare nell’arco di poco tempo il traguardo di “Perfetti Sconosciuti”, che chiuse la sua corsa con 17,3 milioni di euro.

ESORDIO VINCENTE PER LE ASSAGGIATRICI

Partiamo dal secondo posto dove troviamo il nuovo film di Silvio Soldini “Le assaggiatrici”.

La pellicola, che beneficia della popolarità del romanzo di Rossella Postorino da cui è tratto, ha incassato 792 mila euro nell’arco di quattro giorni. Un risultato notevole e per nulla scontato, che potrebbe crescere ulteriormente nel corso dei prossimi giorni anche grazie al passaparola.

La trama è ambientata nel 1943, sul finire della seconda guerra mondiale. La giovane Rosa Sauer, il cui marito è al fronte, è fuggita da Berlino colpita dai bombardamenti per raggiungere la casa dei suoceri nel villaggio polacco nordorientale Gross-Partsch.

Una mattina viene portata nel quartier generale nazista Tana del Lupo, dove è costretta assieme ad altre donne a mangiare i pasti destinati al Führer: ogni giorno, per tre volte, è obbligata a sfiorare la morte per accertarsi che quel cibo non sia avvelenato. In questo clima di coercizione, e divise tra la paura di morire e la fame che le divora, le “assaggiatrici” stringeranno tra loro alleanze, amicizie e patti segreti, senza smettere di sperare.

BIANCANEVE FATICA IN TUTTO IL MONDO

E arriviamo alle dolenti note. "Biancaneve", pur conservando la prima posizione della classifica, ha subito un crollo vertiginoso del 61% rispetto a sette giorni fa. Il live action della Disney, nel corso del weekend, ha ottenuto poco meno di un milione e mezzo di euro, portandosi così a un totale di quasi 6 milioni.

Il rischio è che la pellicola, che non gode di un ottimo passaparola, possa chiudere intorno agli 7/8 milioni, un risultato inferiore a parecchi altri remake della casa di topolino. Ad esempio “Mufasa”, qualche mese fa, arrivò a un totale di oltre 22 milioni di euro.

Anche in America le cose non vanno meglio. Il titolo non è riuscito nemmeno ad arrivare al primo posto con soli 14,3 milioni di dollari, arrivando in tutto il mondo a 143 milioni. Un risultato deludente anche a causa del budget di produzione di oltre 300 milioni di dollari.

GLI ALTRI TITOLI ITALIANI

Dopo aver superato l’incasso di “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, e diventando così il secondo miglior risultato italiano dal 2021 ad oggi, “Follemente” di Paolo Genovese punta ad eguagliare il risultato di “Perfetti Sconosciuti” che 9 anni fa riuscì ad arrivare a 17,3 milioni.

L’obiettivo è tutt’altro che impossibile dal momento che la commedia è arrivata a 16,6 milioni di euro. La cosa veramente interessante è che a distanza di più di un mese dalla sua uscita, continui a rimanere nella parte alta della top 10.

Restando sul versante dei film italiani, “La città proibita” di Gabriele Mainetti, arriva alla sesta posizione con un incasso che si assesta su 1,4 milioni di euro. Un risultato sicuramente inferiore alle aspettative, soprattutto se paragonato alle altre due pellicole del regista romano (“Lo chiamavano Jeeg Robot” 5,7 milioni, mentre “Freaks Out” 2,7 milioni).

Settima posizione, invece, per il debutto di “Nonostante” di Valerio Mastandrea, pellicola che fu presentata nella sezione Orizzonti all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Conteggiando anche i numeri delle anteprime, il film ha incassato 249 mila euro. Se il passaparola dovesse essere positivo come sembra, il titolo potrebbe crescere e ritagliarsi uno spazio più che dignitoso.