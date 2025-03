Cinema, incassi weekend 20-23 marzo 2025: Biancaneve apre bene in Italia ma delude nel resto del mondo

Primo weekend di primavera anche per le sale cinematografiche che, nel nostro paese, spesso risentono dell’arrivo della bella stagione.

Ma nel fine settimana dal 20 al 23 marzo 2025 le cose sono andate bene. L’incasso complessivo segna addirittura un segno più, sia rispetto a sette giorni fa, sia in confronto con i dati del 2024.

Ovviamente, a fare la differenza è stata l’uscita del remake Disney di “Biancaneve”, che è partito bene in Italia posizionandosi subito in testa alla classifica.

La pellicola, che negli ultimi mesi è stata accompagnata da forti polemiche, ha aperto a ribasso invece nel resto del mondo, con un risultato sotto le aspettative degli analisti.





LEGGI ANCHE - Incassi Cinema: “Follemente” ancora primo al suo quarto fine settimana nelle sale, Mainetti debutta al terzo posto

BIANCANEVE, UNA CORSA FATICOSA AL BOX OFFICE

Evidentemente, le famiglie italiane, sono state prese dalla curiosità e hanno così permesso a “Biancaneve” di debuttare con un incasso di quasi 4 milioni di euro in quattro giorni.

Anche se è uno dei risultati più bassi per un live action della Disney al primo weekend, la pellicola potrebbe crescere piano piano e, almeno da noi, chiudere con un risultato tutt'altro che deludente.

La stessa cosa potrebbe non dirsi a livello mondiale: in USA, infatti, il film ha aperto sotto le aspettative con soli 43 milioni di dollari; non aiutano neanche i dati degli altri mercati, che totalizzano un totale di 44 milioni di dollari. Nel complesso quindi “Biancaneve” apre con soli 87 milioni, ben al di sotto dei 100 che la Disney auspicava di raggiungere.

Vediamo cosa succederà nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane. La pellicola potrebbe comportarsi come “Mufasa” che, alla fine del 2024, aveva deluso le attese al primo fine settimana nelle sale, per poi recuperare terreno e chiudere sopra i 700 milioni globali.

Ovviamente le cose per quel titolo erano più facili dal momento che ha potuto sfruttare il periodo delle festività natalizie. Per Biancaneve sarà decisivo l’eventuale passaparola che potrebbe determinare il successo o l’insuccesso del film.

Pesa chiaramente un budget lievitato intorno ai 250/290 milioni di dollari che lo obbliga a dover incassare tanto per non andare in perdita.





LEGGI ANCHE - Biancaneve: trama, cast e recensione del nuovo remake della Disney che da oggi arriva nella sale

GENOVESE PUNTA A SUPERARE OZPETEK

Tornando in Italia, non si ferma “Follemente” che al suo quinto fine settimana nelle sale ottiene 1,1 milioni di euro.

La commedia di Paolo Genovese ha raggiunto i 15,8 milioni e punta a superare l’incasso totale di “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, per diventare così il secondo risultato più alto per un film italiano dal 2021 ad oggi (il primo è l’inarrivabile “C’è ancora domani" di Paola Cortellesi).

La pellicola ha ancora tutte le carte in regola per superare anche "Perfetti Sconosciuti” dello stesso regista. Quella commedia, uscita nello stesso periodo dell’anno nel 2016, arrivò a incassare la bellezza di 17,3 milioni. Al momento non dovrebbero esserci uscite in grado di dare fastidio a “Follemente”, quindi tutto può ancora succedere.

Per rimanere in tema di pellicole italiane, “La città proibita” di Gabriele Mainetti, nel corso del fine settimana, ha superato il milione di euro.

La cosa interessante sta nel fatto che il film ha avuto una flessione del 19%, il che si traduce in un passaparola notevole che potrebbe consentirgli di avere le gambe lunghe.

A questo punto, sembrerebbe impossibile raggiungere i 5,7 milioni di “Lo chiamavano Jeeg Robot”, grande successo finanziario per il regista romano.





LEGGI ANCHE - La città proibita, il nuovo film di Gabriele Mainetti da oggi arriva nelle sale: trama, cast e recensione