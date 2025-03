Incassi Cinema: “Follemente” ancora primo al suo quarto fine settimana nelle sale, Mainetti debutta al terzo posto

Paolo Genovese continua a guidare la classifica degli incassi in Italia con il suo “Follemente”.

La commedia corale, al suo quarto fine settimana nelle sale, ha superato i 14 milioni di euro e si avvia a vele spiegate verso il traguardo di “Perfetti sconosciuti” che, nel 2016, arrivò ad un incasso totale di 17,3 milioni di euro.

Nel corso del weekend dal 13 al 16 marzo ha ottenuto 1,6 milioni di euro che, se sommati ai giorni infrasettimanali, diventano oltre 2 milioni nell’arco di sette giorni.

Al momento, la pellicola di Genovese, è il quarto miglior incasso della sua filmografia, dietro a “La banda dei Babbi Natale” (2010) che chiuse a 21,4 milioni, il già citato “Perfetti Sconosciuti” e il primo “Immaturi” del 2011 che arrivò a 15 milioni (risultato che “Follemente” non avrà problemi a superare nei prossimi giorni).

Un risultato notevole che fotografa ancora l'ottimo momento che i film italiani stanno vivendo.

LA CITTÁ PROIBITA DEBUTTA CON MEZZO MILIONE

Il ritorno di Gabriele Mainetti apre la sua corsa nelle sale al terzo posto. “La città proibita”, nel corso del fine settimana, ha ottenuto mezzo milione di euro, nello specifico 520 mila euro.

Un risultato lievemente inferiore a “Lo chiamavano Jeeg Robot” che nel 2016 aveva chiuso il primo fine settimana con 813.513 euro, e più basso anche di “Freaks Out” che nel 2021 era arrivato a quota 667.953 euro.

Ciò che fa ben sperare è che il film ha avuto un buon incremento da giovedì (35mila) a domenica (304mila) e sta ottenendo recensioni positive che potrebbero garantire un buon passaparola.

La trama vede protagonista Mei, una misteriosa ragazza cinese che arriva nella capitale in cerca della sorella scomparsa. Nel frattempo il giovane cuoco Marcello e la mamma Lorena, portano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire, presumibilmente, con un’altra donna.

Quando i loro destini si incrociano, Mei e Marcello combattono antichi pregiudizi culturali e nemici spietati, in una battaglia in cui la vendetta non si può scindere dall’amore. Gabriele Mainetti con “Lo chiamavano Jeeg Robot” incassò complessivamente 5,7 milioni di euro, mentre “Freaks Out” arrivò a 2,7 milioni (ma eravamo ancora nel periodo pandemico).

La speranza ovviamente è che “La città proibita” possa arrivare molto più in alto di questi risultati appena citati, ma non sarebbe male se riuscisse almeno ad inserirsi a metà strada, magari intorno ai 3,5 milioni.

ANORA ANCORA SULLA CRESTA DELL’ONDA

Tra gli altri film in programmazione nelle sale italiane, si nota l’ottimo andamento di "Anora" che, ancora sulla scia della vittoria agli Oscar 2025, è arrivato ad un totale complessivo di 2 milioni di euro. Prima della stagione dei premi, la pellicola diretta da Sean Baker, aveva ottenuto 882 mila euro, incrementando il suo bottino di oltre 1 milione di euro.

“Mickey 17” invece, diretto dal regista di “Parasite” Bong Joon Ho, continua ad andare molto bene nel nostro paese, confermando la seconda posizione e arrivando a un totale complessivo di 1,8 milioni di euro. La pellicola sta faticando molto nel resto del mondo tanto che, secondo alcuni report apparsi in rete nei giorni scorsi, potrebbe far perdere alla Warner Bros la cifra di 100 milioni di dollari. Ad oggi “Mickey 17” ha raccolto 90 milioni complessivi, di cui solo 33 negli Stati Uniti.

Si segnala inoltre al settimo posto “Bridget Jones: Un amore di ragazzo”, che ha superato i 2 milioni mentre “Captain America: Brave New World” ha superato i 6 milioni. Apre sotto le aspettative “Gioco Pericoloso” con Elodie, che non arriva nelle prime dieci posizioni incassando solo 110 mila euro.





Nel nostro paese, durante il weekend dal 13 al 16 marzo 2025, le sale cinematografiche hanno raccolto quasi 6 milioni di euro: stiamo parlando di un incremento del 16% rispetto ai risultati raggiunti un anno fa.