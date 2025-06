Pedro Almodòvar, svelato il titolo e la trama del nuovo film del regista spagnolo

Almodòvar colpisce ancora.

Non gli è bastato conquistare il prestigioso Leone d’Oro alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia con il dramma “La stanza accanto” (The Room Next Door); il regista spagnolo è già tornato sul set con una nuova pellicola che, se tutto va bene, approderà sul grande schermo nel 2026.

Oltre alle prime immagini, che mostrano Pedro Almòdovar al lavoro dietro la macchina da presa, sono stati resi noti anche il titolo e la sinossi.

LA TRAMA

“Amarga Navidad”, un “Natale Amaro” è il nome della nuova pellicola dell'acclamato regista spagnolo, attualmente in fase di riprese tra Madrid e Lanzarote. La sinossi ufficiale del film, tradotta dallo spagnolo, recita: "Elsa è una direttrice pubblicitaria la cui madre muore durante un lungo weekend di vacanza di dicembre. Si butta a capofitto nel lavoro per provare a non pensare al suo dolore, senza rendersi conto che si sta negando il tempo per elaborare il lutto. Il suo ritmo incessante viene interrotto quando un attacco di panico la costringe a prendersi una pausa. Il suo compagno, Bonifacio, diventa la sua ancora di salvezza in questo momento di crisi. Elsa decide di recarsi sull'isola di Lanzarote con la sua amica Patricia, anche lei in cerca di una via di fuga da Madrid, mentre Bonifacio rimane in città. La storia esplora come vita e finzione siano indissolubilmente legate, a volte dolorosamente.

IL CAST

La pellicola vanta un cast stellare come, d’altronde, la maggior parte dei titoli di Almodòvar. Se nel film dello scorso anno erano presenti sul grande schermo nomi come Tilda Swinton e Julianne Moore, per questo nuovo progetto vedremo la candidata all'European Film Award Bárbara Lennie ("Petra"), Leonardo Sbaraglia ("Dolor y gloria"), Aitana Sánchez-Gijón ("Parallel Mothers"), Victoria Luengo ("The Room Next Door"), Patrick Criado ("Riot Police"), Milena Smit ("Parallel Mothers") e Quim Gutiérrez ("Darkbluealmostblack").

ALMODOVAR, TRA FAMIGLIA, DOLORE E MEMORIA

Pedro Almodòvar non ha certo bisogno di presentazioni. Oltre 45 anni di carriera con titoli che hanno colpito l’immaginario collettivo. Il regista più influente della cinematografia spagnola. Tra i film più famosi ricordiamo sicuramente "Tutto su mia madre", "Parla con lei", "Volver", "La mala educación" e "Donne sull'orlo di una crisi di nervi". Tutte pellicole apprezzate per la loro narrativa, il loro stile visivo e la loro esplorazione di temi complessi come il genere, la famiglia, il dolore e la memoria.