Cinema: Lilo & Stitch e Mission: Impossible pronti a dominare gli incassi di tutto il mondo

Questo fine settimana, due grandi pellicole si contenderanno l’attenzione degli spettatori nelle sale cinematografiche: il remake live-action di “Lilo & Stitch” e l’attesissimo “Mission: Impossible - The Final Reckoning”. Questi titoli promettono di oscurare la concorrenza, pronti a catalizzare l’interesse del pubblico durante il weekend del Memorial Day negli Stati Uniti. Anche nel nostro paese i numeri sono destinati a volare dal momento che ieri, Stitch ha aperto la sua corsa italiana con oltre 1,2 milioni di euro in un solo giorno.

VERSO IL RECORD NEGLI STATI UNITI?

Dopo il successo straordinario di “I peccatori”, i solidi incassi di “Thunderbolts*” e i numeri eccellenti di “Final Destination: Bloodlines”, il botteghino è pronto per una nuova sfida. Nel dettaglio, la pellicola Disney si prepara a un debutto mondiale di 275 milioni di dollari, mentre l’action movie dovrebbe raccogliere 210 milioni di dollari. Negli Stati Uniti, Stitch ha già registrato prevendite per oltre 20 milioni di dollari, circa la metà rispetto a quelle di “Oceania 2” e del live-action “Il Re Leone” del 2019 (entrambi a 40 milioni). Tuttavia, le prevendite del remake Disney superano quelle di “Super Mario Bros. Movie”, “La Sirenetta” e “Minecraft”, dimostrando un forte interesse del pubblico.

Il record per il miglior debutto durante il weekend del Memorial Day appartiene a “Top Gun: Maverick”, con 160,5 milioni di dollari. “Lilo & Stitch” ambisce a un esordio di 150 milioni di dollari, che lo porterebbe vicino al primato, mentre il miglior debutto Disney per questo periodo resta “Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo” del 2007, con 139,8 milioni di dollari, ancora oggi il secondo miglior risultato per il Memorial Day.

LILO & STITCH E MISSION IMPOSSIBLE, LE TRAME DEI DUE FILM

Nel dettaglio nel film Disney siamo nelle splendide Isole Hawaii. Al centro della vicenda c’è Lilo (Maia Kealoha), una bambina solitaria e piena di fantasia che cerca disperatamente di trovare il proprio posto nel mondo. Vorrebbe un amico, qualcuno con cui passare il tempo ma soprattutto qualcuno che la faccia sentire veramente amata.

La sua vita cambia quando stringe un legame speciale con Stitch (voce originale Chris Sanders), un misterioso e bizzarro alieno che inizialmente viene scambiato per un cane. Stitch, però, non è affatto un animale domestico, ma una creatura geneticamente modificata, creata dallo scienziato Jumba Jookiba (Zach Galifianakis) come arma di distruzione. Dopo essere riuscito a sfuggire al controllo di Jumba, Stitch arriva sulla Terra, cercando rifugio. Lilo accoglie Stitch con il cuore aperto, creando un legame profondo e sincero con lui.

Sul versante di Mission impossibile ritroviamo (per l’ultima volta) Ethan e il suo team alle prese con una nuova e pericolosa minaccia: devono rintracciare due chiavi che sbloccano un potente sistema di intelligenza artificiale, capace di causare disastri a livello mondiale, dai sabotaggi dei circuiti bancari internazionali al caos delle reti elettriche.

A sfidarli in questa pericolosa corsa c'è Gabriel (Esai Morales), un misterioso individuo legato al passato di Ethan, anche lui alla ricerca delle chiavi.