Cinque giovani pugliesi accusati di stupro su una 19enne trevigiana, il fatto sarebbe avvenuto a Malta

Cinque giovani pugliesi accusati di stupro su una 19enne trevigiana, il fatto sarebbe avvenuto a Malta

Cinque giovani pugliesi accusati di stupro su una 19enne trevigiana, il fatto sarebbe avvenuto a Malta Photo Credit: ANSA/

Redazione Web

09 settembre 2025, ore 14:30

La ragazza ha sporto denucia una volta tornata in Italia, avrebbe seguito i ragazzi nel loro appartamento, dove si sarebbero verificati gli abusi, filmati con un telefonino

Una vacanza che porta cinque giovani (quattro di Brindisi e uno di Lecce), di età compresa tra i 17 e i 19 anni, ad essere indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo. L’inchiesta è partita dopo la denuncia fatta di una 19enne, presentata in una stazione dei carabinieri della provincia di Treviso. La giovane ha descritto gli abusi che sarebbero avvenuti mentre si trovava in vacanza a Malta alcune settimane fa.


La violenza durante il soggiorno a Malta

Secondo la denuncia della ragazza, avrebbe conosciuto la comitiva di ragazzi pugliesi durante il suo soggiorno a Malta e, al termine di una serata trascorsa con in alcuni locali, avrebbe accettato l'invito di seguirli nel loro appartamento. Qui – sostiene la ragazza - sarebbe avvenuta la violenza che sarebbe stata anche ripresa con il cellullare di uno degli indagati. I cinque respingono le accuse, dicono che la ragazza era disposta al sesso di gruppo Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di accertamenti sui telefonini sia degli indagati sia della ragazza per acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi.


Argomenti

Malta
Treviso
Violenza

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • A Rivalta i funerali di Giorgio Armani

    A Rivalta i funerali di Giorgio Armani

  • Vicenza: caccia ad un auto pirata che ieri sera ha travolto e ucciso un tredicenne in bicicletta

    Vicenza: caccia ad un auto pirata che ieri sera ha travolto e ucciso un tredicenne in bicicletta

  • Dazi, Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida: “Il mercato Usa è irrinunciabile, l’accordo al 15% per noi è abbastanza sostenibile”

    Dazi, Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida: “Il mercato Usa è irrinunciabile, l’accordo al 15% per noi è abbastanza sostenibile”

  • Trump e Xi verso un vertice in Corea del Sud tra tensioni geopolitiche e sfide commerciali

    Trump e Xi verso un vertice in Corea del Sud tra tensioni geopolitiche e sfide commerciali

  • Nella notte su Kiev massiccio attacco russo, colpita anche la sede del governo ucraino

    Nella notte su Kiev massiccio attacco russo, colpita anche la sede del governo ucraino

  • Mostra del Cinema di Venezia, Leone d’Oro a Jarmusch con "Mother Father Sister Borther" trionfo del cinema famigliare tra grandi maestri e talenti

    Mostra del Cinema di Venezia, Leone d’Oro a Jarmusch con "Mother Father Sister Borther" trionfo del cinema famigliare tra grandi maestri e talenti

  • Milano rende omaggio a Giorgio Armani: oltre 6mila persone alla camera ardente tra emozione e ricordi

    Milano rende omaggio a Giorgio Armani: oltre 6mila persone alla camera ardente tra emozione e ricordi

  • Mattarella a Cernobbio: l’Europa chiave di pace e diritti, forza contro autoritarismi globali

    Mattarella a Cernobbio: l’Europa chiave di pace e diritti, forza contro autoritarismi globali

  • Ligabue a RTL 102.5: “Non vedo l’ora di replicare Campovolo e portare quell’esperienza in un contesto mozzafiato, come la Reggia di Caserta”

    Ligabue a RTL 102.5: “Non vedo l’ora di replicare Campovolo e portare quell’esperienza in un contesto mozzafiato, come la Reggia di Caserta”

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Francesco De Gregori e Stefeno Pistolini presentano “Francesco De Gregori Nevergreen” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Francesco De Gregori e Stefeno Pistolini presentano “Francesco De Gregori Nevergreen” a RTL 102.5

Torino: autotrasportatore suicida, era stato umiliato e schiaffeggiato davanti ai colleghi

Torino: autotrasportatore suicida, era stato umiliato e schiaffeggiato davanti ai colleghi

Una indagine coinvolge per omicidio colposo due funzionari della società Af Logistics, stralciato l'ipotesi di reato di sfruttamento denunciato dai legali della famiglia

Inchiesta urbanistica Milano,revocati due arresti, gli avvocati degli accusati al lavoro

Inchiesta urbanistica Milano,revocati due arresti, gli avvocati degli accusati al lavoro

AnnullatI gli arresti del costruttore Andrea Bezziccheri e i domiciliari per l'architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, Alessandro Scandurra

Malore o guasto, si indaga sulla tragedia dell'ultraleggero precipitato nel Vercellese

Malore o guasto, si indaga sulla tragedia dell'ultraleggero precipitato nel Vercellese

E' stata disposta l'autopsia sui corpi di padre e figlia deceduti nello schianto del velivolo in una risaia