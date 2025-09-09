Cinque giovani pugliesi accusati di stupro su una 19enne trevigiana, il fatto sarebbe avvenuto a Malta

Una vacanza che porta cinque giovani ( quattro di Brindisi e uno di Lecce) , di età compresa tra i 17 e i 19 anni , ad essere indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo. L’inchiesta è partita dopo la denuncia fatta di una 19enne , presentata in una stazione dei carabinieri della provincia di Treviso. La giovane ha descritto gli abusi che sarebbero avvenuti mentre si trovava in vacanza a Malta alcune settimane fa.





La violenza durante il soggiorno a Malta

Secondo la denuncia della ragazza, avrebbe conosciuto la comitiva di ragazzi pugliesi durante il suo soggiorno a Malta e, al termine di una serata trascorsa con in alcuni locali, avrebbe accettato l'invito di seguirli nel loro appartamento. Qui – sostiene la ragazza - sarebbe avvenuta la violenza che sarebbe stata anche ripresa con il cellullare di uno degli indagati. I cinque respingono le accuse, dicono che la ragazza era disposta al sesso di gruppo Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di accertamenti sui telefonini sia degli indagati sia della ragazza per acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi.



