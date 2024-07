Classifiche di vendita dei fumetti nel 2024, ecco cosa c'è da sapere

Quando si guarda alle classifiche di vendita dei fumetti si ha sempre, in tempo reale, la situazione del mercato. E delle preferenze dei lettori. Non esiste sincerità più assoluta delle classifiche di vendita dei fumetti (in questo caso), considerando che l’unico modo per scalare posizioni, per un autore, è che il suo lavoro sia apprezzato.





Si parla di autori, certo, ma anche di generi, e i dati che arrivano dal settore restituiscono una fotografia piuttosto nitida di quello che, in questo periodo storico, è più cercato sugli scaffali dagli appassionati di fumetti. Con grandi conferme ma anche con sorprese, queste ultime più o meno inaspettate, che arrivano dai principali portali che si occupano della distribuzione editoriale.





Zerocalcare ancora una volta tra i bestseller

A guidare la classifica dei fumetti più venduti – in riferimento all’ultima settimana – un po’ su tutti i portali - c’è Zerocalcare. Non sorprende trovare uno degli autori (se non L’Autore) di riferimento - per quanto concerne il comparto fumettistico italiano – in cima alle classifiche di gradimento. La posizione numero uno (o quantomeno la seconda) è del suo “Quando Muori Resta a Me”, graphic novel di Bao Publishing in cui va a indagare il rapporto con la figura paterna con lo stile che da sempre contraddistingue i suoi lavori. Per scoprirne di più in merito trovate, all’interno del nostro spazio digitale, l’intervista a Zerocalcare.





Pera Toons guida la classifica dei libri per ragazzi

Un altro grande protagonista della scena fumettistica contemporanea è poi sicuramente Pera Toons. Oltre 1.4 milioni di follower all’attivo sulla sua pagina IG e un gran quantitativo di gag fumettistiche che la animano quotidianamente. Non sorprende trovare dunque Alessandro Pera, l’autore alle spalle del progetto Pera Toons, sul podio dei più venduti con il suo recente “Che Spasso!” di Tunuè. Non a caso proprio nelle scorse settimane, nel mese di maggio, l’AIE (Associazione Italiana Editori) aveva sottolineato come il traino principale dell’industria editoriale, in questo periodo storico, fosse costituito dai manga e dai fumetti per ragazzi, con Pera Toons che era indicato come uno dei principali artefici delle crescite percentuali del segmento di riferimento (+17.9% nei primi quattro mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023).





I manga sempre più una conferma, tra novità e classici

Dove sono i manga, vi starete chiedendo. I dati non mentono e la classifica dei fumetti più venduti vede diversi nomi gravitare attorno alle prime dieci posizioni dei principali rivenditori online. Il fenomeno del momento è sicuramente Jujutsu Kaisen di Planet Manga, ma non si nascondono altri grandi nomi del momento come Solo Leveling (il suo arrivo in formato anime ha fatto il botto sulla piattaforma Crunchyroll) e l’intramontabile Dragon Ball Super, entrambi di Star Comics, o ancora Dandadan e Dungeon Food di J-Pop. Indicazioni piuttosto chiare dove le tendenze sono però sempre in costante fermento, con i nuovi fenomeni che sono pronti a prendere il sopravvento e a dettare nuovi trend. Che noi non mancheremo di riportarvi.