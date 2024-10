Arriva il Robotaxi, l'auto a guida autonoma di Tesla. Musk: “10 volte più sicura di un auto normale”

“Elon, we love you! Elon, we love you!”. I cori da stadio per l’uomo più ricco del mondo fanno da colonna sonora all’evento tenutosi ieri sera a Los Angeles destinato a marcare un nuovo, ulteriore, passaggio verso il futuro della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane. Lo aveva promesso due anni fa e, finalmente, Elon Musk ha mantenuto la parola: Tesla ha ufficialmente presentato la propria auto a guida autonoma: il Robotaxi.





La vettura

Le nuove vetture presentate da Tesla si presentano con un design molto compatto e riconoscibile. Due porte che si aprono come ali e la carrozzeria satinata. A turbare i neofiti, il fatto che l’auto non ha né volante né pedali: una volta saliti a bordo non c’è modo di intervenire manualmente su velocità e traiettoria della vettura.

"Molti si lamentano dei prezzi alti, tra rate, assicurazione, parcheggio, manutenzione. Ma pensate: quante ore usate la macchina in una settimana? In media 10 ore, su un totale di 168. Il resto del tempo, le auto non fanno nulla. Quelle autonome, invece, possono essere utilizzate cinque-dieci volte in più. La stessa auto assume un valore cinque o dieci volte superiore", ha spiegato Musk, secondo cui la macchina a guida completamente robotizzata è anche dieci volte più sicura di una normale. "Non si stanca, non guarda il cellulare. Poi è stata allenata con i dati di più di un milione di macchine: è preparata per situazioni che non vi sognate nemmeno".

“L'autonomia – prosegue il patron di Tesla – vi restituisce il tempo. Non dovrete più guidare per spostarvi. La vostra macchina diventerà un comodo salottino, in cui potrete dormire, lavorare, bere un drink: vivere".