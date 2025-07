Clementino presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Grande Anima”: «La cosa incredibile di questo disco è che parte da Napoli, fa il giro del mondo… e poi torna a Napoli»

Clementino è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo nuovo album "GRANDE ANIMA", un progetto che racchiude il racconto sincero di un cambiamento, frutto di un percorso profondo e personale che unisce musica, spiritualità e consapevolezza.

GRANDE ANIMA

Il nuovo album di Clementino, "GRANDE ANIMA", si compone di 15 tracce che racchiudono il racconto di viaggi ed esperienze che lo hanno arricchito e gli hanno permesso di dar vita a un album maturo, in cui l’artista si mette a nudo tra ricordi, meditazione e letture illuminanti, regalando il disco più cantautorale della sua carriera. «È il mio album più cantautorale. Ho fatto 13 dischi, da solista e con gruppi, e a 43 anni non potevo dire le stesse cose che dicevo a 20. La "ricetta" di questo album è fatta di tre elementi, oltre alla musica: i viaggi nel mondo, la meditazione e la lettura».

Una narrazione autentica che parte dal rap e si apre a nuove sonorità, figlie delle sue esperienze in giro per il mondo, senza però dimenticare le sue radici. Un lavoro nato attraverso viaggi – dal Costa Rica all’India, dal Giappone al Kenya – che hanno arricchito l’artista dentro e fuori. «Ho fatto tanti viaggi da solo, con lo zainetto, in Costa Rica, in India. Sono andato a meditare con gli sciamani, sul Gange, proprio dove sono stati i Beatles, a Rishikesh. Sono stato in Giappone, e poi, tornato a casa, scrivevo quello che avevo vissuto e quello che sentivo. Insieme a questo ci sono stati tanti libri: la bibliografia di Jules Verne, e poi dall’avventura sono passato alla spiritualità, con Il codice dell’anima di Hillman. Ho tirato fuori un album che ho chiamato “Grande Anima”, perché secondo me l’anima è fatta di tante sfumature, proprio come questo disco: amore, spiritualità, speranza. Alla mia età un cantautore deve raccontarsi davvero, ed è quello che ho fatto in questo disco», racconta Clementino a RTL 102.5.

«Quando viaggi da solo è tutta un’altra storia. Se un artista vuole scrivere qualcosa, ma non ha esperienze, non può dire niente. Cremonini disse in un’intervista che lo scopo di un album è quello di cambiarti umanamente, e posso dire che questo disco mi ha cambiato davvero. Anche le playlist sono cambiate: prima, sul mio telefono, c’era sempre il rap. Negli ultimi due anni, il 50% era ancora rap, ma l’altra metà erano Battiato, Pino Daniele, Lucio Dalla, Branduardi. Ho ascoltato tanti cantautori, e tirare fuori questo album è stato naturale. Ho fatto come Marco Aurelio, l’imperatore romano, che diceva: "Lasciati trasportare dalla natura e dalle cose, non forzare mai niente". Tanti viaggi, ma si torna sempre a casa. Casa è l’essenza: la famiglia, le radici. La cosa incredibile di questo disco è che parte da Napoli, fa il giro del mondo - geograficamente e musicalmente - perché strizza l’occhio al reggae, alla world music… e poi torna a Napoli. Sono davvero contento di questo album».

Tra i featuring, compagni di viaggio scelti con il cuore e con l’anima: Gigi D’Alessio, Negrita, Settembre, Greg Rega, Calmo, Ugo Crepa e Ste, voci che amplificano il racconto emotivo e sonoro del disco.

I FUTURI LIVE

Durante l'intervista, l’artista ha anche parlato delle due date (prodotte e organizzate da Promomusic Italia) in cui porterà dal vivo il nuovo album: il 20 novembre al Fabrique di Milano e il 28 dicembre al Palapartenope di Napoli. Sarà l’occasione per vivere a pieno tutta l’energia e lo stile che da sempre lo contraddistinguono. Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Sul palco insieme a lui, durante gli show, ci saranno i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e una band d’eccezione, composta da: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo" Ferrara (basso).

«In queste due date sarò con la mia band di musicisti straordinari. Daremo priorità alle tracce del nuovo album, ma non mancheranno i miei pezzi storici come Cos Cos Cos, Quando sono lontano, La cosa più bella che ho…E farò anche un po’ di freestyle, altrimenti poi i ragazzi si lamentano! Vi aspetto!»

SANREMO

Clementino è tornato nella scorsa edizione sul palco del Festival di Sanremo, questa volta come ospite di Rocco Hunt durante la serata delle cover. I due artisti, legati da una lunga amicizia, hanno emozionato il pubblico con un'esibizione energica e coinvolgente di "Yes I Know My Way" di Pino Daniele. A RTL 102.5 Clementino racconta l’emozione del ritorno al Festival: «Questo è stato anche un omaggio al grande Pino Daniele. Io non riuscivo a realizzare: quando vai a Sanremo come ospite e devi fare la cover, hai prima un’intera giornata di interviste… e poi tutto si gioca in tre minuti sul palco. Ti sembra che voli via tutto, e non ti rendi nemmeno conto di quello che sta succedendo. Ma abbiamo raccolto i frutti, perché è piaciuto tanto ed è stato un momento bellissimo».