Collisioni 2017, Consoli-Gazzè-Silvestri festa speciale di cinque ore

Concerto unico per il trio che tra brani insieme e set solisti ripercorrono la loro storia artistica

Amici e colleghi uniti nel nome della musica con una grande sfida: superare se stessi con un mega concerto di quasi cinque ore. Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri insieme per un progetto unico ideato per la loro partecipazione al Collisioni 2017, Festival di incontri e musica che si tiene ogni anno a Barolo (Cuneo). "Fiori d'arancio", "L'amore pensato", "Strade di Francia, "Le cose in comune", "L'ultimo bacio" e "Sotto casa" cantati da tutti e tre hanno aperto le danze. Poi i set da soli con Gazzè, Consoli e Silvestri nell'ordine e gran finale ancora insieme con tutte e tre le band e gli artisti insieme sulle note di "Parole di burro", "La vita com'è" e l'omaggio finale a David Bowie con "Absolute Beginners". Ovazioni e successo in una piazza stracolma e stasera si replica. Cosa succederà dopo? Presto per dirlo ma potrebbe anche nascere un disco o un dvd live per la felicità dei fan e non solo.

