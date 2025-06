102° Arena di Verona Opera Festival 2025. L’Aida di cristallo incanta il pubblico

Spettacolo garantito, ieri sera, nella prima dell’opera regina ‘l’Aida’ di Giuseppe Verdi. Nel secondo week end, dall’apertura della nuova stagione dell’Opera Festival 2025, il teatro all’aperto più grande del mondo ha registrato un nuovo sold out. Anche quest’anno RTL102.5 è radio ufficiale.

LE EMOZIONI DELL’AIDA

Il pubblico areniano, ieri sera, è stato trasportato nell’Egitto simbolico e visionario di Stefano Poda. Tra trasparenze, fasci di luce e costumi sontuosi, per sorprendere ed emozionare. L'allestimento, definito 'di cristallo' per le superfici trasparenti e gli inediti giochi di luce, è curato in ogni aspetto da Poda, che fonde in scena una personale unione di antica simbologia egizia e alta moda contemporanea. Un viaggio dantesco grazie ai quattrocento artisti in scena, compresi il Ballo coordinato da Gaetano Petrosino, mimi, figuranti, e dai Tecnici di Fondazione Arena.