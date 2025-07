Colpo grosso dei Fantastici 4: il film Marvel conquista il box office al debutto

C’erano grandi aspettative, ma anche un pizzico di scetticismo. Eppure il ritorno dei “Fantastici 4” non ha deluso: il film targato Marvel, ha esordito ieri con 882.497 euro al box office italiano, conquistando con forza la vetta della classifica giornaliera. Un buon esordio che certifica una partenza decisa, sopra le righe, che fa sperare in un lungo percorso in sala.

“Guardiani della Galassia Vol. 3”, tra i titoli Marvel più apprezzati dell’ultimo biennio, partì nel 2023 con 846.585 euro, per poi chiudere oltre quota 10,9 milioni. Lo stesso scenario potrebbe ripetersi qui, nei confronti di una nuova squadra di supereroi che, negli anni è sempre stata sottovalutata e che finalmente potrebbe conquistare la scena. Certo non sarà facile per il titolo Marvel riuscire ad eguagliare i risultati che lo scorso anno aveva ottenuto “Deadpool & Wolverine” che terminò la sua corsa a 18 milioni.

LA TRAMA DEL FILM MARVEL

Sullo sfondo vibrante di un mondo retrò-futuristico ispirato agli anni '60, “I Fantastici 4: Gli Inizi” presenta la prima famiglia Marvel: Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) che si trovano ad affrontare la sfida più ardua. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da un famelico dio dello spazio chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza, la situazione diventa improvvisamente molto personale.

GLI ALTRI FILM IN TOP TEN

Mentre i Fantastici brillano, il resto del podio mostra una stanchezza fisiologica. “Superman”, secondo, incassa appena 99.287 euro, in calo del 57% rispetto al mercoledì precedente, e porta il suo totale a 4 milioni e poco più. Resiste ma perde quota anche “Jurassic World – La rinascita”, terzo con 96.844 euro, e una media che sfiora appena i 300 euro per schermo. Al quarto posto “So cosa hai fatto” scivola a 28.263 euro, seguito da F1 (21.625 euro) e dall’evento speciale Roger Waters: This Is Not a Drill, che chiude la sua unica giornata a quota 21.536 euro. Le retrovie raccontano la stessa storia: cali marcati per “Dragon Trainer”, “Elio”, “Lilo & Stitch” e “Unicorni”, tutti ormai a fine corsa.

NUMERI INCORAGGIANTI

Il dato complessivo di giornata è confortante: 1.309.335 euro di incasso totale (+61% rispetto al mercoledì precedente), con oltre 176.000 presenze. Ma il confronto su base annua resta amaro: il 24 luglio 2023, con quasi 2,5 milioni, il mercato era su un altro livello. Eppure, qualcosa si muove. La risposta del pubblico al nuovo cinecomic Marvel segnala una voglia di storie epiche, di eroi imperfetti, di cinema spettacolare ma non vuoto. “Gli inizi”, del resto, è anche una dichiarazione d’intenti: ripartire dal principio per tornare a emozionare.

Se il passaparola reggerà – e tutto lascia credere che sarà così – siamo davanti al primo vero successo estivo del cinema italiano. Nel momento in cui serviva una scossa, sono tornati loro: quattro eroi imperfetti, per un risultato perfetto.