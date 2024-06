Comunali, si torna alle urne domenica e lunedì per il 2° turno. Si sceglie il futuro sindaco di Firenze e Bari

Rush finale verso i ballottaggi del weekend, con un centinaio di Comuni pronti a riaprire i seggi. Si preparano al secondo turno delle elezioni Amministrative cinque capoluoghi di Regione (Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso) e nove capoluoghi di Provincia (Lecce, Avellino, Cremona, Urbino, Caltanissetta, Vibo Valentia, Rovigo, Verbania, Vercelli). Alle urne dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì 24.





Gli apparentamenti

A spostare la bilancia saranno non solo gli apparentamenti e gli accordi trovati dopo il voto dell'8 e 9 giugno, ma pure l'affluenza che al primo turno ha fatto segnare il 62,6% degli aventi diritto. Un dato in calo rispetto al 67,6% delle precedenti consultazioni Amministrative del 2019, ma comunque più alto rispetto alla percentuale di votanti delle elezioni europee, che si è fermata al 49,66. Si vota, in poco più di 100 comuni, dalle 7 alle 23 di domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 e gli occhi sono puntati in particolare sui cinque capoluoghi di regione. Difatti si decide il futuro sindaco di Firenze, Perugia e Bari, dove è in vantaggio il centrosinistra. Ma due settimane fa il centrodestra aveva preso più voti in 9 capoluoghi.



Le sfide

A Bari, la sfida è tra Vito Leccese, in vantaggio al primo turno, con lo schieramento di centrosinistra contro Fabio Romito, il candidato di centrodestra. A Firenze lo scontro è tra il campo largo del centrosinistra di Sara Funaro e il candidato appoggiato dal centrodestra Eike Schmidt, arrivato secondo. Sfida tutta al femminile a Perugia con Ferdinandi del centrosinistra in leggero vantaggio su Margherita Scoccia, del centrodestra.





Campobasso

A Campobasso il candidato del centrodestra Aldo De Benedittis arriva al secondo turno davanti allo sfidante del centrosinistra, Marialuisa Forte. Mentre a Potenza la sfida è tra Francesco Fanelli, del centrodestra e Vincenzo Telesca del centrosinistra. Urne aperte anche a Lecce dove sarà ballottaggio tra Adriana Poli Bortone, centrodestra. Sono nove invece i capoluoghi di provincia dove si vota: Lecce, Avellino, Cremona, Urbino, Caltanissetta, Vibo Valentia, Rovigo, Verbania, Vercelli.