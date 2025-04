Governo, a Palazzo Chigi Meloni vede Vance e conferma la relazione speciale fra Italia e Stati Uniti

Come annunciato, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è stato ricevuto dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Il numero due della Casa Bianca si è trattenuto nella sede del governo per circa due ore.

Il colloquio

Ha avuto un colloquio bilaterale con la presidente del Consiglio e, in seguito, un pranzo di lavoro aperto anche ai due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, con menù di pesce: un antipasto di dadolata di ricciola ombrina e mazzancolle al profumo di agrumi, come primo piatto rigatoncini con gallinella di mare e ricciola, a seguire involtino di branzino con carciofi croccanti e sformatino di patate, come dessert coppa di fragoline con gelato alla vaniglia. Vini made in Italy: Sauvignon, Verdicchio e Dindarello. L'aereo con a bordo il numero due della Casa Bianca è atterrato alle 7.44 sulla pista dell'aeroporto di Ciampino. Vance rimarrà a Roma fino al 20 aprile con la moglie Usha e i tre figli.

Il viaggio

Un viaggio politico, ma anche personale. Il vice di Trump – presente anche ieri alla Casa Bianca per il primo bilaterale tra Meloni e il tycoon – nella Capitale alternerà appuntamenti istituzionali e visite culturali. Vance sarà sia al Vaticano sia a Castel Sant’Angelo, accompagnato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Sempre accanto a Giuli, il vicepresidente Usa sarà domani alle 18 al Colosseo, con la direttrice del parco archeologico, Alfonsina Russo.

L’incontro

E anche l’incontro fra Meloni e Vance a Palazzo Chigi ha ribadito la relazione speciale che attualmente intercorre fra il governo italiana e la nuova amministrazione degli Stati Uniti, come spiegato pure in una dichiarazione congiunta. A livello di contenuti, al centro del confronto sempre la questione dei dazi, con l’annunciato vertice qui a Roma, e le trattative sul conflitto in Ucraina. E da Bruxelles hanno comunicato che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, come previsto, ha avuto oggi un nuovo colloquio telefonico, qualificato come costruttivo, con Meloni per fare il punto dopo l'incontro di ieri a Washington con Trump. Un incontro che Meloni ha definito fantastico, ma che l’opposizione sta contestando, prospettando scarsi risultati.