Esecutivo, possibile incontro fra Giorgia Meloni e Donald Trump a margine dei funerali di Papa Francesco

I riflettori sono puntati naturalmente sulle esequie di Papa Francesco, in programma oggi alle 10.00 nella Basilica di San Pietro. A catalizzare l'attenzione dei media è la presenza del presidente Usa Donald Trump – arrivato ieri in tarda serata a Villa Taverna - che, prima di volare a Roma, ha annunciato che incontrerà Meloni a margine dei funerali del Papa. In forse, invece, la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky, spiegando che è richiesta la sua presenza a importanti "riunioni militari" a Kiev, proprio mentre il presidente americano Trump ha definito "possibile" un incontro tra i due.

Von der Leyen

Per il momento, non sarebbe previsto "alcun bilaterale" per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che è arrivata ieri sera a Roma. A precisarlo è stata la portavoce della Commissione, Paula Pinho, rispondendo durante il briefing a una domanda sull'eventualità di incontri con Zelensky o con il presidente americano a margine della cerimonia.

Meloni

La premier Meloni da tempo lavora a un vertice Usa-Ue per affrontare la spinosa questione dei dazi americani sulle merci europee (al momento congelati). In occasione del recente viaggio di Meloni a Washington, Trump aveva acconsentito alla richiesta della premier di venire nella Capitale italiana, aprendo a un possibile incontro con i vertici europei. Tuttavia, l'ipotesi che questo vertice possa tenersi nel fine settimana, successivamente ai funerali del Papa, resta ancora tutta da verificare. "Non mi pare che sia questa la giornata per fare incontri politici,per parlare di dazi o altre cose. Sarebbe, secondo me, una mancanza di rispetto nei confronti del Santo Padre, il giorno del suo funerale. Credo che sia giusto che non ci siano incontri", afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

I presenti

Oltre al Capo dello Stato Mattarella e ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, alle esequie del Papa assisterà una delegazione governativa guidata dalla premier Giorgia Meloni, composta dagli altri due vicepremier, Tajani e Salvini, e dal sottosegretario Alfredo Mantovano. E ieri In una Roma blindatissima, dove a fare da 'colonna sonora' sono stati e sono le sirene della polizia, i rombi degli elicotteri e gli 'alert' della Protezione civile che si materializzano sui display dei cellulari dei romani, Meloni ha visto a Palazzo Chigi il primo ministro ungherese Viktor Orban e l'omologo britannico Keir Starmer. Incontri "di cortesia", alla vigilia dei funerali del Pontefice cui i leader partecipano oggi. Al centro del colloquio con Orban - ha scritto su X il segretario di Stato magiaro per le comunicazioni, Zoltan Kovacs - la cooperazione tra Ungheria e Italia, le principali questioni dell'Ue e gli sforzi congiunti per promuovere la pace.