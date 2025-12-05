Conclusi i negoziati tra Ucraina e America a Miami, Trump da New York: “Lavoriamo duramente per la fine del conflitto”

Conclusi i negoziati tra ucraini e americani a Miami,

Conclusi i negoziati tra ucraini e americani a Miami, Photo Credit: @front_ukrainian via X

Redazione Web

05 dicembre 2025, ore 15:00

È terminato il colloquio a Miami tra Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente e per le missioni di pace, e Umerov, segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa.

Si è concluso a Miami il nuovo round di colloqui riservati tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina dedicati alla ricerca di una via d’uscita diplomatica dal conflitto con la Russia. La delegazione ucraina è guidata da Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, e dal capo di Stato maggiore delle Forze armate, Andriy Gnatov. A riportarlo sono i media ucraini, citando l’emittente pubblica Suspline, secondo cui l’incontro si sarebbe svolto alla presenza di alcuni dei massimi rappresentanti della sicurezza nazionale di Kiev.

I colloqui delle due delegazioni

I colloqui in Florida rappresentano il seguito diretto dell’incontro del 30 novembre e avevano come obiettivo aggiornare Kiev sui contatti avuti a Mosca, il 2 dicembre, dall’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e da Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, con Vladimir Putin. Un’iniziativa diplomatica, quella statunitense, che si inserisce nella strategia rivendicata dallo stesso Trump. Parlando da New York, il presidente americano ha affermato che Washington “ha risolto otto guerre” e ora sta “cercando di risolverne un’altra, quella tra Russia e Ucraina”. “Penso che prima o poi ci arriveremo. Ci stiamo lavorando duramente”, ha detto Trump, sottolineando il costo umano del conflitto: secondo la sua ricostruzione, soltanto nell’ultima settimana sarebbero stati uccisi 8.000 militari, mentre “Lo scorso mese 27.000 soldati sono stati uccisi senza alcun bisogno”.

Gli scenari futuri

Per Kiev, i colloqui con Washington rappresentano un passaggio cruciale in un momento in cui la tenuta del fronte e la capacità di resistenza dipendono anche dalla continuità del sostegno occidentale. Al termine della riunione di Miami non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle posizioni emerse né su eventuali progressi verso un possibile piano di pace. Tuttavia, la sola intensificazione dei contatti tra le parti suggerisce l’esistenza di una fase diplomatica più dinamica, alimentata dai contatti diretti tra Washington e Mosca e dalla pressione crescente per trovare un punto di caduta negoziale dopo quasi tre anni di guerra. Resta ora da capire se questi sforzi si trasformeranno in un percorso concreto verso la pace o se le iniziative diplomatiche resteranno confinate a consultazioni riservate senza impatto immediato sul fronte. Nel frattempo, Putin dichiara: “Prenderemo tutto il Donbass, Kiev si ritiri”. Non cede, quindi, sulla linea dura e minaccia di essere pronto a utilizzare la forza qualora non si liberassero quei territori, sottolineando che l’espansione a est della Nato rappresenta una minaccia.


Argomenti

Donald Trump
Donbass
Kiev
miami
Putin
ucraina
Umerov
Witkoff

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

    Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

  • X Factor 2025. Trionfa Rob con "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

    X Factor 2025. Trionfa Rob con "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

  • Coppa Italia. La Lazio batte il Milan e vola ai quarti di finale dove affronterà il Bologna

    Coppa Italia. La Lazio batte il Milan e vola ai quarti di finale dove affronterà il Bologna

  • Vicenza: donna agonizzante a Torri di Quartesolo nel cortile del palazzo dove abita, aveva un trauma cranico

    Vicenza: donna agonizzante a Torri di Quartesolo nel cortile del palazzo dove abita, aveva un trauma cranico

  • Giorgia e i giudici di X Factor presentano a RTL 102.5 la finalissima dell’edizione 2025

    Giorgia e i giudici di X Factor presentano a RTL 102.5 la finalissima dell’edizione 2025

  • Il grido d'allarme di Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto e della radiofonia"

    Il grido d'allarme di Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto e della radiofonia"

  • Ponte dell'Immacolata: quasi 14 milioni di italiani in viaggio per una mini-vacanza, pesano i rincari

    Ponte dell'Immacolata: quasi 14 milioni di italiani in viaggio per una mini-vacanza, pesano i rincari

  • Corato: 15enne in rianimazione, travolto da una bici elettrica il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso

    Corato: 15enne in rianimazione, travolto da una bici elettrica il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso

  • Ucraina: Colloqui a Mosca tra Putin e gli inviati del presidente Usa Trump, nessun compromesso sui territori

    Ucraina: Colloqui a Mosca tra Putin e gli inviati del presidente Usa Trump, nessun compromesso sui territori

Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata

Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata

La decisione di accogliere la richiesta della difesa e della stessa Procura di Parigi prevede diverse limitazioni imposte all'ex presidente francese, tra cui quella di non lasciare il Paese

Unesco, primo sì alla cucina italiana a Patrimonio immateriale dell'Umanità

Unesco, primo sì alla cucina italiana a Patrimonio immateriale dell'Umanità

Se a dicembre, a New Delhi arriverà anche l'ok politico la cucina italiana sarebbe la prima al mondo a ricevere questo riconoscimento

Non c’è pace senza giustizia, così Papa Leone celebrando in Vaticano la Giornata mondiale dei poveri

Non c’è pace senza giustizia, così Papa Leone celebrando in Vaticano la Giornata mondiale dei poveri

Il pontefice, mantenendo una tradizione inaugurata dal suo predecessore, ha pranzato con i senzatetto