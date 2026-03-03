Coppa Italia, finisce senza reti la prima semifinale d'andata tra Como e Inter

La prima sfida di Coppa Italia tra Como e Inter si chiude senza reti e con molte cose ancora da decidere. Lo 0-0 del Sinigaglia rimanda ogni verdetto al ritorno di San Siro tra un mese e mezzo, al termine di una gara povera di vere occasioni ma non priva di intensità.

IL PRIMO TEMPO

Il Como parte con coraggio, alzando subito il pressing e mettendo in difficoltà la costruzione dal basso dei nerazzurri. L’Inter fatica a trovare linee di passaggio pulite e nei primi minuti è costretta a giocare con maggiore prudenza. La prima conclusione arriva dopo un quarto d’ora: Nico Paz prova a coordinarsi su sviluppi di corner, ma il tiro finisce lontano dallo specchio. Poco dopo è Vojvoda ad avere una doppia opportunità: prima viene murato da un intervento decisivo di Carlos Augusto, poi conclude nuovamente davanti a Martinez, trovando l’opposizione del portiere, anche se l’azione era viziata da fuorigioco. Con il passare dei minuti l’Inter sistema le distanze e chiude meglio gli spazi centrali. I padroni di casa continuano però a spingere sulle corsie laterali e al 36’ sfiorano il vantaggio ancora con Paz, la cui conclusione viene deviata in angolo. I nerazzurri si vedono in ripartenza con Hakan Calhanoglu, ma il tentativo dalla destra è respinto dalla difesa comasca. Prima dell’intervallo Vojvoda si rende protagonista di un’altra iniziativa personale, saltando due uomini e calciando di esterno sul secondo palo: pallone fuori di poco.