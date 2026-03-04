Coppa Italia, pareggio pirotecnico tra Lazio e Atalanta nella seconda semifinale

All’Olimpico il silenzio sugli spalti ha fatto da sottofondo a una partita che, in campo, ha regalato tutt’altro che noia. Il 2-2 tra Lazio e Atalanta nella semifinale d’andata di Coppa Italia lascia ogni discorso aperto in vista del ritorno, ma racconta soprattutto di un’occasione sprecata dai biancocelesti, incapaci di difendere il vantaggio per ben due volte.

IL PRIMO TEMPO

Il clima particolare, con la Curva Nord vuota per protesta e i tifosi radunati all’esterno dell’impianto, non ha impedito alla gara di accendersi fin dai primi minuti. L’Atalanta ha iniziato con maggiore aggressività, trovando anche la via del gol dopo meno di dieci minuti con Krstovic. L’esultanza, però, è durata poco: il Var ha segnalato un fuorigioco nell’azione che ha portato alla rete e l’arbitro ha annullato. La squadra ospite ha continuato a spingere, costruendo le occasioni più nitide del primo tempo. Pasalic ha sfiorato l’incrocio di testa, Samardzic ha mancato il bersaglio da buona posizione e Zappacosta ha centrato la traversa con una conclusione potente al volo che ha lasciato immobile Provedel. La Lazio, invece, ha faticato a trovare sbocchi offensivi, confermando le difficoltà già evidenziate nelle ultime settimane.



