Corea del Nord, ex braccio destro di Kim riappare con il leader

L'ex capo dei servizi militari era finito in un'ampia epurazione e inviato in un campo di lavoro dopo il vertice fallito con Trump

Kim Yong-chol, ex braccio destro del leader nordcoreano Kim Jong-un, è riapparso nella copertura della Kcna a pochi giorni delle anticipazioni di venerdì del Chosun Ilbo, quotidiano di Seul, secondo cui l'ex capo dei servizi militari era finito in un'ampia epurazione e inviato in un campo di lavoro pagando il fallimento del secondo summit con gli Usa del 27-28 febbraio, ad Hanoi. Kim, invece, è stato segnalato come presente a uno spettacolo amatoriale tenuto domenica dalle mogli di militari, seduto a sei poltrone di distanza alla destra del supremo leader, accompagnato per l'occasione dalla first lady, Ri Sol-ju. Kim Yong-chol, vice presidente del Partito dei Lavoratori, ha incontrato due volte Donald Trump alla Casa Bianca nelle fasi preparatorie del secondo summit, avendo il segretario di Stato Mike Pompeo come interlocutore naturale. Sempre per il Chosun Ilbo, il capo negoziatore con gli Usa, Kim Hyok Chol, era stata giustiziato a marzo per spionaggio a favore degli Stato Uniti. Nel frattempo La Corea del Nord ha attaccato il Giappone per via dell'offerta del premier Shinzo Abe di un summit con il leader Kim Jong-un senza alcuna pre-condizione, muovendo l'accusa di comportarsi come se avesse abbandonato la sua "politica ostile" contro Pyongyang quando invece non lo ha assolutamente fatto.

Argomenti

corea kim vertice

