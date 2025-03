Costantino Della Gherardesca e Fru presentano a RTL 102.5 “Pechino Express – Fino al tetto del mondo”

Costantino Della Gherardesca e Fru sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e La Zac, per presentare una nuova, sfiancante ma indimenticabile avventura che è ai nastri di partenza: la nuova stagione di Pechino Express è pronta al check-in da giovedì 6 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La rotta è stata definita, quest’anno Pechino Express punta “Fino al tetto del mondo” con 9 coppie ai nastri di partenza: dall’oceano cristallino fino alle vette più elevate, passando per verdi e misteriosi altipiani e giungle, i viaggiatori affronteranno una delle rotte più sorprendenti di sempre, partendo dalle Filippine per poi attraversare il nord della Thailandia e terminare la loro avventura in Nepal. Sarà letteralmente una corsa che partirà dall’Oceano Pacifico fino ad arrivare nel Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine. A guidare il gruppo e a dirigere la gara con i suoi snodi e i suoi colpi di scena tornerà Costantino della Gherardesca, che ritroverà al suo fianco l’inviato speciale Fru. «Questa sera riparte Pechino Express. Per me è l’edizione più divertente delle dieci che ho condotto. Si parte dal mare delle Filippine, poi si raggiunge la giungla del nord della Thailandia e infine la montagna dell’Himalaya in Nepal» ha raccontato Costantino Della Gherardesca ai microfoni di RTL 102.5. Ospite anche Fru, che ha aggiunto: «Io sono gasatissimo per la nuova edizione. Sono molto secchione, chiedo tante cose e mi sono preparato prima di Pechino, mi sono informato e ho studiato. Ormai siamo una coppia di fatto ed entrambi abbiamo problemi di schiena, essendo alti. Durante Pechino Express ho anche insegnato qualcosa a Costantino in merito ai social. Per quanto riguarda il telefono in sé, Costantino ha delle skills incredibili in realtà».

Le coppie in gara

Le coppie in gara sono nove: i Primi Ballerini, Virna Toppi e Nicola Del Freo; gli Spettacolari, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba; i Magici, Jey e Checco Lillo; le Atlantiche, Ivana Mrázová e Giaele De Donà; i Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi; gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese; i Cineasti, Nathalie Guetta e Vito Bucci; i Complici, Dolcenera e Gigi Campanile; le Sorelle, Samanta e Debora Togni. Ai microfoni di RTL 102.5, il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato Fru hanno raccontato qualcosa in più in merito ai concorrenti: «I Primi Ballerini vengono dalla Scala di Milano, sono straordinari e bravi; gli Spettacolari sono molto simpatici e buoni; i Magici sono bravissimi con la magia ma sono anche ricchi di tante altre sorprese inaspettate; le Atlantiche sono un po’ le nostre ministre degli Esteri a Pechino Express; i Medagliati sono dei signori ma non atletici quanto me e Fru; gli Estetici sono delle bombe; i Cineasti sono super simpatici; i Complici sono i nostri guru, infine le Sorelle portano molto spirito e come affiatamento, anche se sono diversissime tra loro». Anche questa nuova avventura di Pechino Express sarà adrenalinica, faticosissima ma entusiasmante: nella rotta “Fino al tetto del mondo” le coppie di viaggiatori conosceranno mondi sorprendenti e usanze lontanissime, percorreranno chilometri pesantissimi ma importanti per la solidarietà, con il premio finale devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati, e stringeranno legami fortissimi sia all’interno della coppia sia con la gente che incontreranno lungo il proprio cammino.