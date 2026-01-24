Crans-Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore italiano in Svizzera dopo il rilascio di Moretti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno chiesto all’ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di esprimere alla procuratrice Vallese Béatrice Pilloud tutta l’indignazione del Governo e dell'Italia per la decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, il proprietario del Constellation dove a Capodanno sono morti 40 giovani, 6 dei quali italiani. E per decidere insieme quali ulteriori azioni intraprendere la Farnesina ha richiamato l’ambasciatore a Roma. Nella nota di Palazzo Chigi si sottolinea che il rilascio di Moretti su cauzione è avvenuto nonostante l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico. L’Italia chiede a gran voce verità e giustizia e che vengano adottati provvedimenti rispettosi, tenendo pienamente conto delle sofferenze e delle aspettative delle famiglie delle vittime.

LA MOSSA DEL GOVERNO

L'Italia è decisa a far valere le ragioni dei familiari delle vittime. Il rilascio su cauzione di Moretti "rappresenta una grave offesa e una ulteriore ferita inferta alle famiglie" si legge nella nota dell'esecutivo che in una doppia mossa ha richiamato a Roma l'ambasciatore chiedendo a quest'ultimo di esprimere tutto lo sdegno italiano al rilascio di Moretti. Il governo è pronto a ulteriori azioni. Solo qualche ora fa la premier Meloni aveva preannunciato che avrebbe chiesto conto di questo alle autorità elvetiche "Sono indignata dalla notizia della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari. Il governo italiano chiederà conto alle autorità svizzere" aveva postato su X. Una presa di posizione ribadita dal capo della Farnesina Tajani che aveva promesso che il governo italiano non sarebbe rimasto in silenzio.