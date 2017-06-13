Cristiano Ronaldo, guai con il fisco per 14.7 milioni di euro

Redazione Web

13 giugno 2017, ore 14:19

Non avrebbe dichiarato i proventi dei diritti di immagine tra 2011 e 2014

La star portoghese del Real Madrid Cristiano Ronaldo sarebbe stato denunciato per presunta frode fiscale da 14.7 milioni di euro alla sezione reati economici della procura di Madrid. La notizia-bomba, che ricorda pericolosamente da vicino le disavventure giudiziarie di Leo Messi a Barcellona, è di poco più di un’ora fa. Mancano, però, conferme ufficiali. Il fuoriclasse del Real sarebbe accusato di quattro reati fiscali e di non avere pagato all'agenzia delle entrate 14 milioni di euro, fra il 2011 e il 2014. Non è la prima volta che Ronaldo viene coinvolto in vicende fiscali poco chiare: secondo un’inchiesta di FootballLeaks, avrebbe dirottato elle Isole Vergini proventi di contratti con sponsor, per circa 150 milioni di euro. In questi giorni, CR7 è stato anche al centro di un gigantesco gossip, sulla sua seconda paternità. Sarebbe diventato papà di due gemellini, forse avuti con maternità surrogata, dei quali Ronaldo non ha ufficialmente detto o scritto nulla.

