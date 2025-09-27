Danimarca, droni hanno sorvolato la più grande base aerea militare del Paese. L'Ue, costruire muro anti-droni

L'allarme è scattato, di nuovo. Ieri sera droni non identificati hanno sorvolato la più grande base militare danese, quella di Karup. Uno o due velivoli sono stati visti all'esterno e sopra la base aerea per diverse ore, ha confermato la polizia parlando di "attacco ibrido". Le autorità non hanno potuto determinare la provenienza dei droni che non sono stati abbattuti. Dopo quelli visti nei giorni scorsi sugli aeroporti di Copenhagen e Aalborg, la principale sospettata di queste azioni è la Russia, che nelle ultime settimane ha invaso lo spazio aereo di diversi paesi dell’Europa settentrionale e orientale, tanto che Bruxelles sta discutendo la possibilità di istituire un “muro anti-drone” con sensori e capacità di intervento rapido per proteggere il fianco orientale. Per il commissario Ue per l'Economia, Valdis Dombrovskis "Siamo già in una guerra ibrida con la Russia" e Berlino accelera e va verso norme più severe per contrastare la minaccia rappresentata da sorvoli non autorizzati di droni.

DOMBROVSKIS, L'UE E' GIA IN GUERRA IBRIDA CON LA RUSSIA

Il commissario Dombrovskis, in una intervista a France24, afferma che l'Europa è già in una guerra ibrida con la Russia sottolineando come già da tempo stiamo assistendo a ogni tipo d'azione russa: dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all'uso dell'immigrazione clandestina come arma. Ma non basta Dombrovskis nel suo ragionamento ricorda pure come "Sappiamo che le ambizioni imperialiste ed espansionistiche della Russia si estendono oltre l'Ucraina", Mosca "parla apertamente di invadere altri Paesi, anche Ue e Nato". Anche per questo è importante anche per i Baltici il piano lanciato da Bruxelles sulla costruzione di un muro di droni per "affrontare le incursioni" e le "provocazioni" russe.