Danimarca, droni hanno sorvolato la più grande base aerea militare del Paese. L'Ue, costruire muro anti-droni

Danimarca, droni hanno sorvolato la più grande base aerea militare del Paese. L'Ue, costruire muro anti-droni

Danimarca, droni hanno sorvolato la più grande base aerea militare del Paese. L'Ue, costruire muro anti-droni Photo Credit: Foto: Ansa/Steven Knap

Raffaella Coppola

27 settembre 2025, ore 17:00

Il commissario Dombrovskis, dopo le provocazioni di droni russi, afferma che l'Europa è già in una guerra ibrida con Mosca. Berlino potrebbe consentire a militari di abbattere droni

L'allarme è scattato, di nuovo. Ieri sera droni non identificati hanno sorvolato la più grande base militare danese, quella di Karup. Uno o due velivoli sono stati visti all'esterno e sopra la base aerea per diverse ore, ha confermato la polizia parlando di "attacco ibrido". Le autorità non hanno potuto determinare la provenienza dei droni che non sono stati abbattuti. Dopo quelli visti nei giorni scorsi sugli aeroporti di Copenhagen e Aalborg, la principale sospettata di queste azioni è la Russia, che nelle ultime settimane ha invaso lo spazio aereo di diversi paesi dell’Europa settentrionale e orientale, tanto che Bruxelles sta discutendo la possibilità di istituire un “muro anti-drone” con sensori e capacità di intervento rapido per proteggere il fianco orientale. Per il commissario Ue per l'Economia, Valdis Dombrovskis "Siamo già in una guerra ibrida con la Russia" e Berlino accelera e va verso norme più severe per contrastare la minaccia rappresentata da sorvoli non autorizzati di droni.

DOMBROVSKIS, L'UE E' GIA IN GUERRA IBRIDA CON LA RUSSIA

Il commissario Dombrovskis, in una intervista a France24, afferma che l'Europa è già in una guerra ibrida con la Russia sottolineando come già da tempo stiamo assistendo a ogni tipo d'azione russa: dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all'uso dell'immigrazione clandestina come arma. Ma non basta Dombrovskis nel suo ragionamento ricorda pure come "Sappiamo che le ambizioni imperialiste ed espansionistiche della Russia si estendono oltre l'Ucraina", Mosca "parla apertamente di invadere altri Paesi, anche Ue e Nato". Anche per questo è importante anche per i Baltici il piano lanciato da Bruxelles sulla costruzione di un muro di droni per "affrontare le incursioni" e le "provocazioni" russe.

BERLINO ACCELERA PER CONTRASTARE LA MINACCIA RUSSA

La Germania sta valutando la possibilità di consentire ai propri militari di abbattere droni non autorizzati, riferisce il tabloid Bild. Già all'inizio della settimana il governo tedesco aveva annunciato l'intenzione di rafforzare i sistemi di difesa dalle incursioni di velivoli senza pilota russi, protagonisti, da settimane, di vere scorribande nei cieli europei. L'ipotesi di abbattimento è legata a precise condizioni: i militari dovrebbero essere in grado di intervenire se un drone rappresenta un grave pericolo per la vita umana o per le infrastrutture critiche e altre misure si rivelassero insufficienti, afferma il giornale. In tali casi, i poteri decisionali verrebbero trasferiti dalla polizia al ministero della Difesa. Quello dell'Interno tedesco, al momento, non conferma, ma il titolare del dicastero, Alexander Dobrindt ha dichiarato di voler rivedere le leggi sulla sicurezza aerea in modo che l'esercito possa supportare la polizia "soprattutto nella difesa dai droni". 

Argomenti

Danimarca
Droni
Europa
Germania
Russia
UE
Valdis Dombrovskis

Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola

Mostra tutti
  • Il giallo del sequestro lampo del 17enne nel ragusano. Il procuratore Puleio, non c'è stata estorsione

    Il giallo del sequestro lampo del 17enne nel ragusano. Il procuratore Puleio, non c'è stata estorsione

  • Giorgia Meloni all'Onu: Israele ha superato il limite e infranto le norme umanitarie a Gaza

    Giorgia Meloni all'Onu: Israele ha superato il limite e infranto le norme umanitarie a Gaza

  • Addio a Claudia Cardinale. Una delle ultime vere icone del cinema

    Addio a Claudia Cardinale. Una delle ultime vere icone del cinema

  • Processo per stupro di gruppo in Costa Smeralda: condannati a 8 anni di carcere Ciro Grillo e altri due amici. Il quarto imputato condannato a 6 anni e 6 mesi

    Processo per stupro di gruppo in Costa Smeralda: condannati a 8 anni di carcere Ciro Grillo e altri due amici. Il quarto imputato condannato a 6 anni e 6 mesi

  • Case in fiamme a Cremella, in Brianza. Sette i feriti, tra cui un bambino, due sono in gravi condizioni

    Case in fiamme a Cremella, in Brianza. Sette i feriti, tra cui un bambino, due sono in gravi condizioni

  • La Polonia fa alzare i caccia durante l'attacco russo sull'Ucraina. Mosca nega violazione spazio aereo estone

    La Polonia fa alzare i caccia durante l'attacco russo sull'Ucraina. Mosca nega violazione spazio aereo estone

  • 65° anniversario delle Frecce Tricolori: acrobazie in volo, la storia che sposa la modernità e tanto talento

    65° anniversario delle Frecce Tricolori: acrobazie in volo, la storia che sposa la modernità e tanto talento

  • Botta e risposta al vetriolo tra Trump e Medvedev culmina nella decisione del presidente USA di schierare due sottomarini nucleari

    Botta e risposta al vetriolo tra Trump e Medvedev culmina nella decisione del presidente USA di schierare due sottomarini nucleari

  • Virus West Nile: muore all'Ospedale Spallanzani un paziente 77enne fragile. E' la seconda vittima, in pochi giorni, nel Lazio

    Virus West Nile: muore all'Ospedale Spallanzani un paziente 77enne fragile. E' la seconda vittima, in pochi giorni, nel Lazio

  • Ragazzina di 14 anni muore a Palermo. Aveva i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza sul corpo

    Ragazzina di 14 anni muore a Palermo. Aveva i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza sul corpo

L'esodo dei palestinesi. La nuova catastrofe umanitaria e l'appello del Papa

L'esodo dei palestinesi. La nuova catastrofe umanitaria e l'appello del Papa

400 mila persone in movimento alla ricerca di una sicurezza che non esiste. Colpite le zone umanitarie. I bulldozer nella Città di Gaza.

Prove di disgelo tra il principe Harry e Re Carlo, l'abbraccio dopo anni di tensioni

Prove di disgelo tra il principe Harry e Re Carlo, l'abbraccio dopo anni di tensioni

L’ultimo incontro diretto tra padre e figlio risaliva a febbraio 2024, quando Harry era rientrato in patria dopo la diagnosi di cancro del sovrano

Droni russi invadono lo spazio aereo polacco, abbattuti dalla contraerea di Varsavia

Droni russi invadono lo spazio aereo polacco, abbattuti dalla contraerea di Varsavia

In Polonia scatta lo stato di emergenza, l'Ucraina lancia l'allarme: "Putin mette l'Occidente alla prova, va fermato". Solidarietà a Varsavia da parte dei vertici europei. Riunione straordinaria alla Nato