Davos, Trump vara il Board of Peace: "Tutti vogliono entrare". Meloni: “Per adesso l’Italia dice no”

"Tutti vogliono entrare nel Board of Peace", garantisce il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mentre nella Congress Hall del Forum di Davos, la stessa che ieri ha ospitato il suo discorso, è in corso la cerimonia di lancio del Consiglio che, partito per coordinare la ricostruzione di Gaza, ha con il tempo assunto la struttura di un'Onu parallela da lui presieduta. Eppure a firmare il documento che dà il via libera all'organismo ci sono soltanto diciotto delegati, in pochi casi capi di Stato o di governo.

I fedelissimi

Ci sono i fedelissimi Javier Milei, presidente argentino, e il premier ungherese Viktor Orban, unico membro Ue e Nato a siglare insieme al collega bulgaro Rosen Zeljazkov. Di alto profilo i rappresentanti di Indonesia, con il presidente Prabowo Subianto, e Qatar e Pakistan, entrambi presenti con il primo ministro. Così come spiccano il presidente azero Ilham Aliyev e l'influente ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. Ma sono Nazioni a maggioranza musulmana che hanno un ovvio e legittimo interesse a essere coinvolti nella rinascita del territorio palestinese, come del resto Arabia Saudita, Marocco, Barhein, Emirati Arabi Uniti e Giordania, presenti nel primo caso con il ministro degli Esteri e negli altri con rappresentanti di rango inferiore.

Trump

Tuttavia, Trump sostiene che il Board "diventerà una delle organizzazioni internazionali più importanti del mondo" e "collaborerà anche con le Nazioni Unite, che hanno un grande potenziale ma non lo sfruttano". Nel discorso inaugurale, Trump torna a ribadire di aver fermato otto guerre e di essere in procinto di fermarne una nona, quella in Ucraina sulla quale, dichiara, sono stati fatti "grandi progressi". Il tycoon sottolinea poi di essere riuscito, al vertice Nato dell'Aia dello scorso anno, a convincere tutti i membri dell'Alleanza atlantica a spendere il 5% del Pil in difesa. Tranne la Spagna, degli "scrocconi", con cui Trump "dovrà parlare": unico affondo di un intervento dai toni studiatamente ecumenico. E con Putin "parleremo", aggiunge il presidente americano, mentre il suo inviato Steve Witkoff, anch'egli sul palco, si prepara a volare a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Un ramoscello d'ulivo viene teso all'Iran, che "vuole dialogare e lo faremo". Per Hamas c'è invece un duro monito: senza il disarmo verrà cancellata. E la smilitarizzazione del movimento islamista palestinese come precondizione necessaria alla ricostruzione viene evidenziata dal genero del presidente, Jared Kushner, membro fondatore del Board of Peace, che ha mostrato slide con le immagini di una 'Nuova Gaza' futuristica sul modello delle ricche metropoli del Golfo Persico. "Sarà qualcosa di grandioso", dice Trump, che termina la cerimonia con la firma della risoluzione inaugurale per il mandato del Consiglio di Pace per Gaza, in base alla risoluzione 2803 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Dietro al palco ecco il logo del Board of Peace. Un globo che rappresenta l'emisfero occidentale, con il Nord America al centro, a specificarne la trazione statunitense. Il territorio degli Usa occupa difatti quasi tutta l'immagine. Nello spazio che rimane entrano appena il Canada, il Venezuela e la Groenlandia.

Meloni

L’Italia per ora non ha firmato. Come ha dichiarato ieri la premier Giorgia Meloni, il no italiano è rivolto alle attuali condizioni del Board, non è un rifiuto assoluto al progetto trumpiano. La posizione di Roma è simile a quella tedesca del cancelliere Merz, ed è lontana dalle barricate issate subito dal presidente francese Macron. Fonti parlamentari hanno fatto sapere che tra il Presidente Mattarella e Meloni c’è la «massima consonanza» di vedute. Stasera la presidente del Consiglio volerà a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario.



