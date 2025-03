Delitto di Garlasco, dopo 18 anni spunta un nuovo indagato: Andrea Sempio

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, di 26 anni, fu assassinata nella sua casa a Garlasco, in provincia di Pavia, mentre era sola. Per l'omicidio è stato condannato il fidanzato Alberto Stasi, ex studente della Bocconi, dopo il quinto processo. Nonostante si sia sempre dichiarato innocente, l'uomo sta attualmente scontando una pena di 16 anni di reclusione.





LE NUOVE ACCUSE

C’è un nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto riporta il TG1, infatti, è stato notificato un avviso di garanzia ad Andrea Sempio, l’amico del fratello della ragazza che all’epoca dei fatti era poco più che diciottenne.

Il nome non è nuovo agli inquirenti in quanto Sempio era stato già indagato tra il 2016 e il 2017 dopo il ritrovamento del DNA del ragazzo sotto le unghie di Chiara Poggi. Le accuse erano poi decadute e quindi archiviate dall'allora Procura di Pavia guidata all'epoca da Mario Venditti.

Il nuovo avviso di garanzia arriva grazie ad una nuova indagine sul Dna sviluppata con metodi e tecniche di ultima generazione. Nell'avviso di garanzia l'accusa contestata, si legge nelle carte in possesso del Tg1, è omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, già condannato per l’omicidio.





L’ESAME DEL DNA

Domani Andrea Sempio dovrà presentarsi nella sede della scientifica dei carabinieri di Milano per essere sottoposto all'esame salivare e al tampone. Gli esami sono stati disposti dal gip di Pavia in modo coattivo dopo che la scorsa settimana l'uomo ha ricevuto l'informazione di garanzia con cui è stato invitato a sottoporsi ai prelievi per gli accertamenti sul Dna. Verifiche a cui Sempio ha negato l'assenso. È quanto viene riferito dal suo difensore, l'avvocato Massimo Lovati.