Di Maio: "Italia importa il 40% dei criminali rumeni", Pittella risponde

Si solleva la polemica sui social

Scoppia la polemica sul post pubblicato da Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook. "L’Italia ha importato dalla Romania il 40% dei loro criminali. Mentre la Romania sta importando dall'Italia le nostre imprese e i nostri capitali. Che affare questa Ue! Siccome in Italia la politica non ha mai voluto far funzionare la giustizia, anzi molto spesso l'ha sabotata volutamente, noi stiamo attraendo delinquenti, mentre le nostre imprese scappano dove i sistemi giudiziari sono piu' efficienti: come in Romania!".

Netta la reazione di Gianni Pittella: "Di Maio, che idiozia!", commenta, "Come può un esponente del M5S e vicepresidente della Camera lasciarsi andare a idiziozie delgenere sul conto di un intero popolo, quello rumeno, che tantoha dato in termini umani, sociali ed economici all'Italia. Nonsi tratta di razzismo ma ahime' di becera ignoranza."





