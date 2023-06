Disastro ferroviario in India, centinaia i morti. Ospedali in tilt

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE



Centinaia i morti (288) e i feriti (oltre 900). Si fa di ora in ora più drammatico il bilancio dello scontro fra due treni avvenuto ieri in India, nello stato orientale di Odisha. Secondo una prima ricostruzione, una decina di carrozze dello Shalimar-Chennai Coromandel Express sono deragliate vicino a Baleswar andando a finire sul binario opposto. Così un altro treno, proveniente dalla direzione contraria si è schiantato contro quegli stessi vagoni per poi coinvolgere un terzo convoglio vicino alla stazione di Bahanaga.

I SOCCORSI

Per tutta la notte gli abitanti di Balasore, la città indiana più vicina al luogo del disastro ferroviario di ieri, sono rimasti svegli per il via vai ininterrotto di almeno 120 ambulanze che trasportavano i feriti nei tre ospedali più vicini. Mentre medici e infermieri hanno lavorato incessantemente nel caos assoluto, centinaia di persone erano in coda per donare sangue nelle unità mobili allestite davanti agli ospedali. Strutture piccole e scarsamente attrezzate, come riportano i media locali, che hanno dovuto far fronte ad una situazione a dir poco critica.

I PROVVEDIMENTI DELLE ISTITUZIONI

Il premier indiano Narendra Modi si è detto "addolorato per l'incidente ferroviario". "In questo momento di dolore, i miei pensieri sono con le famiglie in lutto. Che i feriti possano riprendersi presto. Ho parlato con il ministro delle Ferrovie Ashwini Vaishnaw e ho fatto il punto della situazione", ha twittato. Il ministero delle Ferrovie ha annunciato un contributo di un milione di rupie (circa 11mila euro) per i familiari delle vittime e di 200mila rupie (circa 2.200 euro) per i feriti più gravi.