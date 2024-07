L'Onu accusa Mosca, l'ospedale pediatrico di Kiev centrato da missile russo, oggi vertice Nato al via Photo Credit: agenziafotogramma.it

A Washington, storico vertice dell'Alleanza Atlantica con la guerra in Ucraina tra i temi più caldi. Condanna internazionale dell'attacco all'ospedale pediatrico di Kiev

Mosca è tornata a colpire con durezza il territorio ucraino, le immagini del principale ospedale pediatrico colpito a Kiev hanno fatto il giro del mondo per la loro durezza, tra le vittime anche dei bambini. L’alto rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Ucraina, Danielle Bell ha affermato che la struttura è stata centrata da un missile russo, ma ha aggiunto servirà un’indagine più approfondita. Intanto il Cremlino ha ribadito che le forze russe non colpiscono obiettivi civili, e che l’ospedale è stato centrato dalla contraerea di Kiev un’affermazione che però non risuona poiché i raid russi sull’intera Ucraina ci sono stati e hanno ucciso più di 40 persone. Condanna è stata espressa dai leader mondiali che oggi saranno presenti al vertice Nato a Washington tra loro anche la premier italiana Meloni. "Le immagini dei bambini malati oncologici per strada a seguito del bombardamento dell'ospedale pediatrico di Kiev mi sembrano spaventose"-ha dichiarato Meloni- "Quando si aggredisce così la popolazione civile, e lo si fa con questa veemenza accanendosi sui bambini, i segnali che arrivano sono decisamente altri rispetto a quelli che una certa propaganda russa vorrebbe far passare", ha aggiunto la presidente del Consiglio, riferendosi alla dichiarata volontà di Mosca di cercare soluzioni pacifiche al conflitto in Ucraina.

Al vertice Nato occhi puntati su Joe Biden Un vertice cruciale quello che si svolgerà da oggi a giovedì a Washington che celebrerà anche i 75 anni dalla nascita dell'Alleanza Atlantica. Le grandi sfide della guerra in Ucraina e dell'aumento delle spese per la difesa dei Paesi che costituiscono la Nato sono sul tavolo dei leader arrivati a Washington. Il Cremlino fa sapere che seguirà il summit con la massima attenzione. Ma è anche un'occasione per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di rassicurare l'opinione pubblica del suo Paese e del mondo intero della sua idoneità alla corsa elettorale. Biden, al centro da tempo di dubbi e perplessità, per le sue condizioni di salute punterebbe a dimostrare di essere all'altezza della sfida contro Donald Trump per arrivare alla Casa Bianca.

