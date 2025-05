Putin alla parata della vittoria sul nazifascismo non fa passi indietro: tutta la Russia sostiene la guerra contro Kiev

"Tutta la Russia e tutto il popolo sostengono i partecipanti all'operazione speciale in Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante la parata militare che si è tenuta a Mosca, per celebrare la vittoria sulla Germania nazista e, quindi, la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel suo discorso, Putin, per la prima volta da anni, non si è scagliato direttamente contro l’Occidente. Accanto a lui il presidente cinese Xi Jinping con cui in questi giorni c’è stata più di una conferma della forza dell’alleanza tra Russia e Cina.

Domani vertice leader Ue a Kiev

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi che domani si terrà un vertice di leader europei a Kiev. Gli alleati europei, intanto, riuniti oggi a Leopoli, nello stesso giorno in cui la Russia ha commemorato la vittoria nella Seconda guerra mondiale con la grande parata militare a Mosca, hanno approvato la creazione di un tribunale speciale per processare i leader russi per 'crimine di aggressione contro l'Ucraina'. 'Accogliamo con favore il completamento dei lavori tecnici sulla bozza degli strumenti giuridici necessari per istituire, nell'ambito del Consiglio d'Europa, un Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina', si legge in una dichiarazione congiunta, pubblicata dal ministero degli Esteri ucraino. 'Deve esserci un'assunzione di responsabilità per la guerra, perché se anche una sola rimane impunita, ne seguiranno altre', commenta il leader ucraino Zelensky

Critiche per la presenza a Mosca del premier slovacco Fico

L'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas ha criticato il premier slovacco Robert Fico, unico leader europeo a partecipare oggi alle celebrazioni a Mosca per l'80/o anniversario della vittoria sulla Germania nazista. "Non riesco proprio a capirlo. Tutti coloro che sostengono la libertà, l'indipendenza e tutti i valori europei dovrebbero essere in Ucraina oggi, nel Giorno dell'Europa, e non a Mosca", ha detto Kallas