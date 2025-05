Il conclave a un passo: domani alle 16.30, l'"extra omnes", oggi ultima riunione dei cardinali, chi sarà il nuovo Papa?

Il conclave che attende i 133 cardinali potrebbe essere breve, due o tre giornate di votazioni per la fumata bianca per avere l’atteso nome del successore di Pietro, il Papa numero 267. Le indicazioni che sono arrivate in questi giorni dai porporati e dagli osservatori sembrano andare in questa direzione, mentre anche oggi è proseguito il confronto nell’ultima congregazione.

Domani alle 16.30 l’Extra Omnes

Domani alle 16.30, il Fuori Tutti dalla Cappella Sistina. Poi il primo voto. Da giovedì quattro le votazioni, due al mattino e due al pomeriggio. Due le fumate se non si raggiungerà il quorum, una in tarda mattinata e un’altra al pomeriggio. Quando invece la votazione sarà andata a buon fine, potrebbe arrivare la fumata bianca anche in una votazione intermedia. La prima fumata ci sarà "non prima delle 19", ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni spiegando che domani pomeriggio, dal momento dell'ingresso in Sistina, intorno alle 16.30, ci sarà la catechesi del cardinale Raniero Cantalamessa, il giuramento, dunque il voto, quindi la fumata non prima delle 19. A partire da giovedì, ha spiegato ancora Bruni, le fumate saranno intorno alle 10.30 (in questo caso solo se bianca) o alle 12; nel pomeriggio alle 17.30 (anche in questo caso solo se bianca) o intorno alle 19. Le fumate sono dunque due al giorno, ma in caso di esito positivo non sarà a fine sessione ma viene anticipata.





L'elezione del Papa: su chi si scommette?

Giustamente, più di un porporato riporta tutti alla verità di fede: il Papa viene scelto da Dio. I cardinali sono ispirati dallo Spirito Santo e i giochi sono umani fino a un certo punto. Ma è indubbio che, in questi giorni, tutti ci siamo lanciati in previsioni. Alla vigilia del conclave, quindi, secondo i bookmaker internazionali, ci sono dei favoriti: in testa, Pietro Parolin seguito da Luis Antonio Tagle, il cardinale filippino. Altri papabili: Peter Turkson e Peter Erdo e l'italiano Pierbattista Pizzaballa. Nelle ultime ore invece è spuntato il nome di Mario Grech, cardinale molto vicino a Bergoglio.





Appello per la pace

Le congregazioni di questi giorni sono servite ai cardinali per conoscersi sicuramente, ma anche per confrontarsi con le tante questione aperte nella Chiesa. Ma gli echi del mondo penetrano a San Pietro, con tutta la loro drammatica risonanza. Oggi i porporati hanno lanciato un appello per la pace e hanno chiesto, in linea con quanto fatto da Papa Francesco, il cessate il fuoco su tutti i fronti. "Noi cardinali di Santa Romana Chiesa, riuniti in congregazione generale prima dell'inizio del conclave, costatato con rammarico che non si sono registrati progressi per favorire i processi di pace in Ucraina, in Medio Oriente e in tante altre parti del mondo, anzi che si sono intensificati gli attacchi specialmente a danno della popolazione civile, formuliamo un sentito appello a tutte le parti coinvolte affinché si giunga quanto prima ad un cessate il fuoco permanente e si negozi, senza precondizioni e ulteriori indugi, la pace lungamente desiderata dalle popolazioni coinvolte e dal mondo intero", dicono i porporati in una nota.