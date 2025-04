Il 7 maggio via al Conclave: lo hanno deciso i cardinali; chiusa al pubblico la Cappella Sistina da oggi

L’Extra omnes, il "fuori tutti" che segna l’inizio del Conclave, verrà pronunciato il 7 maggio prossimo. Lo ha stabilito la quinta congregazione dei cardinali questa mattina. La Cappella Sistina, il luogo che ospita l’elezione del prossimo Papa, viene chiusa da oggi al pubblico. A presiedere l'assemblea, sarà il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano. I cardinali elettori che lo, ricordiamo, sono coloro che tra i cardinali non hanno ancora 80 anni, resteranno in clausura fino alla fumata bianca, quella cioè che comunica all'esterno l'avvenuta elezione del Papa. Prima del Conclave, concelebreranno la messa "Pro eligendo Pontifice", sotto la guida del cardinale decano, Giovanni Battista Re. Al termine del rito,si svolge la processione dei porporati verso la Cappella michelangiolesca, con la sottolineatura suggestiva della recita corale del "Veni, creator Spiritus". Per tutta la durata del Conclave, i cardinali saranno ospitati a Casa Santa Marta. "Se non dovesse bastare lo spazio, c'è l'edificio accanto", ha spiegato, in una conferenza stampa, il portavoce vaticano Matteo Bruni. Riguardo alla possibile esclusione dalle elezioni del papa del cardinale Angelo Becciu, coinvolto in un grave scandalo finanziario e rimosso da Bergoglio, Bruni ha spiegato che non è stata presa ancora una decisione. In conclave, entrano 135 cardinali elettori, "al momento non ci sono assenze", ha spiegato ancora il portavoce vaticano, smentendo quindi che il numero sia inferiore. "Qualcuno di loro ha dato notizia che ritarda l'arrivo per motivi di salute", ha sottolineato Bruni

La Sistina, che ospita il Conclave, la stufa e altre curiosità

La cappella michelangiolesca, affrescata con l'imponente e stupefacente Giudizio Universale, accoglierà i cardinali elettori. Sul pavimento viene installata una piattaforma lignea su cui saranno posizionate le sedie con il nome di ciascun cardinale, 12 tavoli di legno grezzo, un tavolo su cui si trova l'urna e, al di là della cancellata marmorea, un'altra grande protagonista dell'elezione del Papa: la stufa. Servirà per bruciare le schede. Dalla canna fumaria uscirà la 'fumata' nera nei casi di non raggiunta maggioranza, fumata bianca per la elezione del nuovo Pontefice. La stufa è realizzata in ghisa, è di forma cilindrica è alta circa un metro e larga 45 centimetri. Sulla calotta superiore della stufa sono riportate, mediante punzonatura, le date di elezione al Soglio Pontificio e i nomi degli ultimi sei Pontefici. Le fumate nere saranno ottenute con la bruciatura delle schede; la fumata bianca con la bruciatura delle schede e di paglia umida a cui, negli ultimi conclavi, sono stati aggiunti additivi per migliorare la visibilità delle fumate.