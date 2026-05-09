Ungheria: il nuovo primo ministro Peter Magyar incassa la fiducia del Parlamento e giura

L'Ungheria prova a voltare pagina, anche se non bisogna attendersi clamorosi salti di discontinuità con il passato. Certo è che si può considerare conclusa l'era Orban, dopo 16 anni di governo: l'uomo nuovo di Budapest, Peter Magyar, ha giurato come primo ministro dell'Ungheria.

Magyar e la promessa di cambiamento al suo popolo

Il Parlamento di Budapest ha eletto Magyar nel corso della seduta inaugurale della nuova legislatura, nata dalle elezioni di aprile vinte con ampio margine dal suo partito Tisza. Magyar ha ottenuto 140 voti favorevoli, contro 54 contrari e un'astensione. Nel suo primo discorso davanti all'Assemblea nazionale, il nuovo premier ha promesso di guidare il Paese con uno stile diverso rispetto al passato. "Non regnerò sull'Ungheria, ma servirò il mio Paese. Lo servirò finché il mio impegno sarà utile e finché la nazione ne avrà bisogno - ha dichiarato Magyar, aggiungendo che - milioni di persone hanno scelto il cambiamento" dopo gli anni del governo Orban. "Costruiremo uno stato funzionante e umano. Un'amministrazione che istruisce, guarisce, garantisce la sicurezza per i suoi cittadini, fa funzionare il trasporto pubblico, assicura possibilità per tutti e rende conto del patrimonio pubblico che non diventerà ricchezza privata come è stato finora", ha assicurato Magyar. "Costruiremo un'Ungheria nuova che riconquista l'onore in Europa, non tradisce gli alleati, non serve interessi stranieri, un paese forte, capace di difendere i suoi interessi, e leale all'unione a chi appartiene", ha detto.

Le reazioni dell'Unione Europea

"Congratulazioni a Peter Magyar, primo ministro dell'Ungheria. In questa Giornata dell'Europa, i nostri cuori sono a Budapest. La speranza e la promessa di rinnovamento sono un segnale potente in questi tempi impegnativi. Abbiamo un lavoro importante davanti a noi", così ha scritto su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Auguro il meglio a Peter Magyar. E' un nuovo capitolo nella storia dell'Ungheria. Siamo pronti a lavorare con il nuovo governo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ai cronisti a margine della Giornata dell'Europa. Rispondendo a chi gli chiedeva se l'Ue è più forte senza Viktor Orban, Costa ha osservato: "l'Europa è stata costruita nel rispetto della sovranità e della diversità dei popoli e degli Stati membri. Noi rispettiamo la scelta dei cittadini, a volte scelgono dei leader, altre volte altri, e questo è il grande potere della democrazia".