Elezioni in Trentino Alto Adige: a Trento riconfermato Franco Ianeselli, sindaco uscente, a Bolzano ballottaggio

Franco Ianeselli si è riconfermato sindaco di Trento. E con lui il centrosinistra che governerà la città per altri cinque anni. A sostenerlo la coalizione formata da Pd, Verdi e diverse liste civiche. Il centrodestra non è quindi nemmeno riuscito a portare il primo cittadino uscente al ballottaggio. A pesare le spaccature che si sono concretizzate negli scorsi mesi e che hanno portato da un lato i partiti di governo (FdI, Lega e Forza Italia) a sostenere Ilaria Goio, dall’altro le civiche autonomiste ad appoggiare Andrea De Marchi. Il Pd si è confermato primo partito con poco meno del 25% di voti. A Bolzano, invece, si andrà al ballottaggio, il 18 maggio, tra l'assessore comunale uscente Juri Andriollo che ha ottenuto il 27,3% e l’avversario del centrodestra, Claudio Corrarati con il 36,3% per molti anni a capo del Cna altoatesino.Esulta il centrodestra per questo risultato con il ministro e vice premier Matteo Salvini che parla in prospettiva di vittoria storica per Andriollo.

SVP sempre in testa nei comuni altoatesini

Nel resto dei comuni altoatesini al voto è il SVP, il SudTirolenVolkspartei, a fare man bassa con l’affermazione di 102 sindaci in 111 comuni al voto. Ballottaggi in Trentino ad Arco, Riva del Garda e Pergine

Le parole di Ianeselli

"Non era scontato essere riconfermati al primo turno, anche perché questi cinque anni non sono stati facili. La mia giunta ha debuttato nel 2020 in pieno Covid e poi ha dovuto affrontare difficoltà plurime, dalla crisi post pandemica al grande cantiere della circonvallazione ferroviaria. Evidentemente gli elettori di Trento hanno riconosciuto il nostro impegno e hanno premiato un governo cittadino che è stato vicino alle famiglie per esempio garantendo il nido gratuito al 50 per cento dei bambini ", queste le prime dichiarazioni di Franco Ianeselli, dopo la riconferma a sindaco di Trento.

Le congratulazioni di Elly Schlein a Ianeselli

"Voglio congratularmi anzitutto con lui, nostro candidato, con tutta la coalizione che l'ha sostenuto e con tutto il Pd che esce da queste elezioni come primo partito, cresciuto sia di 6 punti percentuali che in voti assoluti rispetto alle ultime elezioni". Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein