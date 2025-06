Maggioranza, Tajani e Forza Italia attaccano sul terzo mandato per i Governatori, la Lega chiede un vertice

Sale di toni la sfida interna alla maggioranza sul terzo mandato. Antonio Tajani evoca Hitler e Mussolini, "anche loro avevano vinto le elezioni". E la reazione della Lega oscilla fra l'ira e l'offesa. Soprattutto fra i Governatori del partito di Matteo Salvini (che, invece, cerca di smorzare le tensioni), che si sono fatti sentire nel Consiglio federale convocato dal leader, premendo affinché al più presto sia convocato un vertice di maggioranza per discutere una proposta.

Meloni

In mezzo c'è Giorgia Meloni che, al di là dell'apertura al confronto annunciata da FdI nei giorni scorsi, secondo più fonti di governo, non sarebbe affatto intenzionata ad accelerare su questo dossier. All'indomani del vertice dei leader di centrodestra a Palazzo Chigi, in cui non è stato volutamente messo sul tavolo il tema decisamente divisivo, FI ha ribadito con forza di non condividere l'ipotesi di modifica che consentirebbe ai presidenti di regione più di due mandati. "Non è una questione di volontà popolare... Anche Mussolini ha vinto le elezioni, anche Hitler aveva vinto le elezioni", la linea di Tajani, secondo cui un Governatore "troppo tempo seduto su una poltrona rischia di far sì che ci siano rischi di autoritarismo, di incrostazioni di potere". "Parole grevi, offensive, fuori luogo", come sono state definite in vari degli interventi dei leghisti durante le quasi due ore del Federale, il primo per Roberto Vannacci da vicesegretario, utile anche a confermare la kermesse di Pontida il 21 settembre. I più sconcertati, raccontano, sono stati i governatori (dell'organismo fanno parte Luca Zaia, Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga).

L’input

L'input dei leghisti è andare avanti sul terzo mandato "con decisione e senza incertezze". "La posizione della Lega sul terzo mandato è chiara da anni, non devo ribadire quello che diciamo da anni", ha chiarito Salvini, che non vuole polemizzare con gli alleati, assicurano i suoi. Nei prossimi giorni si studierà la strategia, anche con il sospetto che sia necessario "andare a vedere le carte", nella convinzione che dietro le bordate di FI ci sia l'intenzione di ottenere contropartite pesanti. Anche Noi moderati, ribadisce Maurizio Lupi, è contrario: "Se si affronta la questione per i Governatori, va fatto anche per sindaci e Province, per cui chiediamo l'elezione diretta". Di certo, i tempi sono stretti, considerando l'appuntamento delle Regionali in Autunno, anche in Veneto, dove Zaia al momento non può ricandidarsi.

Le soluzioni

Chi spinge per il terzo mandato studia le soluzioni, non semplici visto che al momento non ci sono decreti legge su materie attinenti all'esame del Parlamento, su cui poter intervenire con emendamento. Né appare facile intervenire su un disegno di legge (perché ha tempi più lenti) come quello in Senato sull'adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali, il cui termine per gli emendamenti è fissato al 17 giugno. Su un tema simile, inoltre, andrebbero consultate anche le opposizioni. Un decreto legge, poi, si ragiona nella maggioranza, rischierebbe di andare incontro a rilievi da parte del Quirinale. "Vedremo se la riflessione che stiamo facendo rientrerà per questa tornata delle regionali o farà per le prossime", spiega Francesco Filini, di FdI. E secondo fonti di governo del suo partito, per "il capo", ossia Meloni, "sul terzo mandato non si va da nessuna parte". Tutto da risolvere, dunque.