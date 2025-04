Papa Francesco riposa a Santa Maria Maggiore: il suo ultimo viaggio da San Pietro, salutato da migliaia di persone

I segni delle ultime volontà di papa Francesco, nel corteo funebre, ci sono stati tutti: l'abbraccio della gente, quella che lo lo ha tanto amato in vita; i poveri, i migranti, i trans a cui Papa Francesco è stato sempre vicino, che lo hanno atteso al termine del corteo funebre con in mano le rose bianche, a lui tanto gradite; la bara semplice in rovere, issata su una papamobile già usata in passato, per la precisione durante il viaggio in Messico; la meta, quella Basilica di Santa Maria Maggiore,visitata tante volte nel corso del suo pontificato; e anche Roma, quella Roma tanto amata, come luogo di fede e di incontro di culture, hanno regalato istantanee storiche del suo addio al mondo.

Dopo i funerali, la processione dal Vaticano a Santa Maggiore

C'erano almeno 150 mila persone per le vie di Roma che il corteo funebre ha attraversato. Il trasporto funebre è stato effettuato con un pick-up Dodge Ram allestito come papamobile che era stato utilizzato in Messico nel viaggio pastorale del 12-18 febbraio 2016 partendo da un veicolo usato. Dopo l'ingresso in processione a Santa Maria Maggiore, il feretro di papa Francesco, accolto dagli applausi della folla in piazza, è stato portato e fatto sostare per alcuni momenti davanti alla cappella dell'icona mariana della Salus Populi Romani, tanto amata dal Pontefice e davanti alla quale ha pregato in molteplici occasioni. Alcuni bambini hanno portato all'altare due cesti di rosa bianche.

Tumulazione in forma privata

Il rito funebre della tumulazione si è svolto in forma privata. Nessun fedele entrerà fino a domani nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sul sagrato si è svolta la recita di un rosario. Nel pomeriggio invece, alle 16, ci sarà la visita dei cardinali che vi andranno in pellegrinaggio dopo il passaggio dalla Porta Santa. In questi giorni si tiene a Roma il Giubileo degli adolescenti. E alla folla del centro di Roma, dopo il passaggio del feretro del papa, si sono mescolati tante ragazze e tanti ragazzi presenti nella Capitale per questo appuntamento. E che avrebbero dovuto festeggiare la proclamazione a santo, domani, di Carlo Acutis, il giovane morto di leucemia a 15 anni nel 2006, diventato beato nel 2020. Una canonizzazione rinviata al momento a data da destinarsi. "Lui ha sempre pensato a noi, ora tocca a noi pensare a lui", il sentimento più condiviso dai giovani.





La macchina della sicurezza ha funzionato

Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso la sua soddisfazione per il funzionamento dei dispositivi di sicurezza che hanno garantito lo svolgimento dell'evento più complesso e dolorosamente inatteso dell'anno giubilare. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha seguito l'operato delle forze in campo, direttamente dalla sala operativa della Questura di Roma, ha chiarito che il dispositivo di sicurezza sarà in vigore nei prossimi giorni, proprio per la concomitanza del Giubileo degli adolescenti con 120 mila persone prenotate, e da domani anche Santa Maria Maggiore diventerà uno dei punti di riferimento, dal momento che è luogo di sepoltura di papa Francesco. 'Il bilancio è di grande soddisfazione e allo stesso tempo concentrazione perché dobbiamo affrontare i giorni che verranno. La funzione di coordinamento e controllo di questa sala operativa ha garantito che tutto si svolgesse in maniera molto serena ed efficace. Mi è capitato spesso di gestire grandi eventi e c'è sempre qualcosina che potrebbe andare meglio, questa volta è andato tutto estremamente bene''. Lo ha detto il questore di Roma Roberto Massucci, parlando dalla sala per la gestione della sicurezza dei Grandi eventi, sala operativa della Questura di Roma.