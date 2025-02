Domenica 9 febbraio si assegnano i Grammy 2025, per l’Album dell’anno la sfida è tra Beyoncé e Taylor Swift

Conto alla rovescia per la cerimonia della consegna dei Grammy Awards 2025 che si terrà domenica 9 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Si preannuncia una serata scintillate, ma soprattutto storica. Non solo per i premi, ma anche per il significato simbolico delle categorie più prestigiose. L’attenzione è tutta puntata sull’ambito riconoscimento del “Best Album”, ovvero il Grammy che ha visto vincere finora solo tre donne di colore nella storia della musica: Natalie Cole, Whitney Houston e Lauryn Hill. Tutte hanno trionfato negli anni Novanta. Quest’anno sarà la volta di Beyoncé a tentare di colmare questo vuoto. Un tentativo che è le è sfuggito ben quattro volte nel passato.





Beyoncé

E’ lei, con ben 32 Grammy in bacheca, è l'artista più nominata di tutti i tempi. Beyoncé nel 2025 ha raggiunto un incredibile traguardo: ben 11 nomination. Mai nessuno era arrivato a tanto. L’artista ha battuto il suo stesso record, che condivideva con il marito Jay-Z. Tra i suoi concorrenti più agguerriti nella corsa per l'Albo dell'Anno questa volta ci sono alcuni dei nomi più noti della scena musicale contemporanea: André 3000, Sabrina Carpenter, Charli XCX, Jacob Collier, Billie Eilish, Chappell Roan, e, ovviamente, Taylor Swift.





La vera sfida

Per Beyoncé, l'album con cui è candidata al Grammy, “Cowboy Carter”, è un tributo alle sue radici afroamericane e al genere musicale che, storicamente, è stato monopolio dei bianchi. Dovrà confrontarsi con Taylor Swift, che ha già vinto quattro volte il prestigioso Grammy. Con un totale di 14 Grammy vinti e 24 nomination solo dal 2021, Taylor è pronta a combattere una battaglia che promette di essere epica.





Tante star sul palco

La cerimonia dei Grammy del 2025 non sarà solo una sfida tra Beyoncé e Taylor Swift. Ci saranno anche diversi artisti come Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Joni Mitchell, che recentemente hanno partecipato al concerto benefico “Fire Aid” per raccogliere fondi per la ricostruzione della città di Los Angeles devastata dagli incendi. Anche Beyoncé ha voluto contribuire con oltre due milioni di dollari per la causa.





Le candidature

L’edizione del 2025 vedrà la partecipazione di artisti di fama mondiale sul palco dei Grammy, come Brad Paisley, Brittany Howard, Chris Martin dei Coldplay, Herbie Hancock, Janelle Monáe, John Legend, Sheryl Crow, St. Vincent, e Stevie Wonder. Non mancheranno performance di Sabrina Carpenter, Charli XCX e Chappell Roan, che quest’anno fanno il loro debutto ai Grammy con sei nomination a testa. Si tratta di un risultato straordinario per due giovani artisti emergenti nel panorama musicale. Tra le curiosità anche il ritorno dei Beatles con la loro canzone “Now and Then”, che è tornata in auge grazie all’Intelligenza artificiale. Si tratta di un brano scritto e cantato da John Lennon negli anni '70 . Il singolo è candidato al “isco dell’Anno”. Dovrà sfidare artisti del calibro di Beyoncé e Taylor Swift.





Il Passaggio di Testimone

Importante novità della cerimonia dei Grammy del 2025, è quella che sarà l’ultima edizione in diretta su CBS. Dal 2027 il programma passerà alla ABC, che detiene i diritti sulla trasmissione degli Oscar.